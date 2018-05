Russia 2018, ci sarà anche Icardi nei preconvocati dell'Argentina

La notizia non è ancora ufficiale, ma per ora Mauro Icardi può esultare: ci sarà anche il capitano dell'Inter nell'elenco dei 35 giocatori preconvocati dall'Argentina per il Mondiale che il ct Sampaoli ufficializzerà il prossimo 14 maggio.

Stando a quanto riporta TyC Sports, infatti, l'attaccante nerazzurro farà parte della lista insieme ad altri "italiani" come German Pezzella, Alejandro Gomez, Federico Fazio, Diego Perotti, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain e, a sorpresa, anche il terzino del Torino Cristian Ansaldi. Da valutare invece le condizioni di Lucas Biglia, vittima di un infortunio alle vertebre durante Milan-Benevento, ma già in panchina in occasione della finale di Coppa Italia.