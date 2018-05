Russia 2018, arriva il fuorigioco in 3D

Russia 2018 sarà il Mondiale più tecnologico di sempre. Non solo la grande novità della VAR, che sarà utilizzata per la prima volta, ma anche altri accorgimenti tecnologici che la FIFA ha voluto introdurre per limitare ancor di più la possibilità di errore umano.

Tra questi spicca il cosiddetto “fuorigioco 3D”, che renderà molto più semplice il lavoro dei Video Assistant Referees quando dovranno decidere, in pochi secondi, se il giocatore era in posizione regolare o meno.

Ma come funziona? Grazie all'utilizzo di telecamere speciali che vengono poste in alcuni punti del campo e tarate utilizzando la linea di porta che aiutano a calcolare con esattezza la prospettiva e, quindi, a rendere evidente l’entità del fuorigioco.

Il tutto sarà nelle mani di un computer, che genererà nel momento del bisogno delle linee sul campo, che serviranno ai VAR per “aggirare” i limiti fisici imposti dalle lenti delle telecamere standard, soggette a distorsione e curvatura. Questa tecnologia innovativa è stata sviluppata attraverso numerosi test e punta a ridurre a zero la possibilità di errori umani.