Russia 2018, André Silva e Joao Mario in gol col Portogallo

Non solo l'amichevole dell'Italia contro l'Arabia Saudita, per preparare il Mondiale stasera è sceso in campo anche il Portogallo che, come se non bastassero gli azzurri che fanno da sparring partner ai sauditi in vista della spedizione in Russia, nella sfida amichevole contro la Tunisia giocata a Braga ha dato un'ulteriore sofferenza ai tifosi di Milan e Inter.

I campioni d'Europa in carica, privi della loro stella Cristiano Ronaldo, hanno infatti pareggiato per 2-2 contro la nazionale africana subendo la doppia rimonta nella ripresa, ma nel primo tempo erano andati sul doppio vantaggio grazie ai gol di due che a Milano conoscono bene: André Silva e Joao Mario. L'attaccante del Milan ha sbloccato il match con un gran colpo di testa, metre l'ex centrocampista dell'Inter ha estratto un vero e proprio coniglio dal cilindro. Guardare per credere...

André Silva

Il gol di Andre Silva per l’1-0 del Portogallo contro la Tunisia. pic.twitter.com/JzofWe9sOw — Piric (@Pirichello) 28 maggio 2018

Joao Mario