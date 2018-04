Ronaldinho e il Mondiale 2006: "Eliminati per colpa di R.Carlos"

Sono passati ormai 12 anni, ma l'eliminazione del Brasile dal Mondiale del 2006 (quello che vide il trionfo dell'Italia targata Marcello Lippi sotto il cielo di Berlino) per mano della Francia continua a far molto discutere a quelle latitudini e le polemiche si sono riaccese in seguito ad un'intervista rilasciata da Ronaldinho.

A sorpresa infatti l'ex Pallone d'Oro, ospite negli studi di ESPN, ha duramente attaccato l'ex compagno Robarto Carlos, colpevole secondo lui di non aver fatto bene il proprio dovere in occasione del gol subito da Henry e costato ai verdeoro l’eliminazione ai quarti di finale: "Ancora mi chiedo che cosa stesse facendo Roberto Carlos in occasione della giocata che ci ha condannati", ha detto Dinho.

Già all'epoca, ovviamente, l'episodio aveva fatto molto discutere in Brasile e il terzino ex Inter e Real Madrid si era difeso dichiarando che il gol segnato dalla Francia fu una conseguenza di un errore tattico collettivo e aggiungendo che "quella sera furono 90 i minuti in cui le cose non andarono bene". Ronaldinho però non sembra pensarla affatto così: "Siamo usciti per una giocata, una azione. Ma cosa stava facendo?".