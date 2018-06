Portogallo, Ronaldo e il pizzetto 'da capra': messaggio a Messi?

Cristiano Ronaldo si è presentato all'allenamento odierno con un 'leggero' cambio di look, ovvero un pizzetto che però non è passato inosservato. Dopo aver segnato alla Spagna il fuoriclasse portoghese si era infatti 'lisciato' il pizzetto (allora assente) e per molti era un chiaro riferimento alla capra: prima del Mondiale Leo Messi si era fatto fotograre insieme a questo animale e CR7 avrebbe così risposto e sfottuto il rivale.



In inglese infatti il termine GOAT, che identifica la capra, è anche l'acronimo di Greatest Of All Times, il più grande di tutti i tempi. Ronaldo insomma sembra volere rivendicare, anche fuori dal campo, il primato a dispetto della Pulce argentina che ha clamorosamente deluso contro l'Islanda sbagliando anche un calcio di rigore.