Portogallo, Ronaldo ai tifosi dell'Iran: "Fatemi dormire"

Iran-Portogallo sarà una partita decisiva per entrambe le squadre che aspirano ad un posto negli ottavi di finale: i tifosi asiatici conoscono la pericolosità di Cristiano Ronaldo e per questo si sono posizionati sotto l'hotel della squadra portoghese iniziando ad intonare cori e suonare le famigerate vuvuzela per disturbare il sonno del campione. Dopo un po' di minuti, CR7 si è affacciato alla finestra e ha mimato il gesto "fate silenzio, devo dormire". Obiettivo, magari non del tutto sportivo, riuscito dunque.