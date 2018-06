Si potrebbe dire: buon sangue non mente. Basta guardare cos'è successo dopo la fine di Portogallo-Algeria, amichevole in vista dei Mondiali 2018 in Russia, finita 3-0. Cristiano Ronaldo e il figlio Cristianinho si fermano a fare due tiri e il risultato è da rimanere a bocca aperta: boato dello stadio e sorriso del papà orgoglioso.