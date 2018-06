Portogallo, Cristiano Ronaldo squalificato contro l'Italia

L'Italia del calcio sta guardando il Mondiale da spettatrice disinteressata, magari godendo per le disgrazie altrui (come nel caso della Germania) o ammirando le prodezze di fenomeni che giocano o hanno giocato in Serie A, come Coutinho e Cavani. Ma a darci una bella notizia che ci riguarda da vicino è stato Cristiano Ronaldo: nervosissimo, alla fine della partita contro l'Uruguay, si è fatto ammonire per proteste, così, visto il giallo rimediato con l'Iran, scatterà in automatico la squalifica.



Cosa c'entra l'Italia? Semplice: gli Azzurri giocheranno in Portogallo, allo stadio José Alvalade di Lisbona, lunedì 10 settembre, nella seconda giornata del gruppo 3 di Nations League, quattro giorni dopo l'esordio nella nuova competizione Uefa con la Polonia. Per i lusitani sarà la prima gara ufficiale dopo questo Mondiale, così Cristiano Ronaldo sconterà la squalifica proprio contro di noi: per Roberto Mancini è di sicuro un ostacolo in meno in un torneo inedito che mette in palio anche un posto all'Europeo del 2020.