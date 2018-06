Portogallo, André Silva probabile titolare contro il Marocco

Novità in vista per il Portogallo, chiamato a non fallire nella sfida contro il Marocco in programma domani alle 14. Secondo quanto riferito dal nostro inviato Simone Malagutti il ct Fernando Santos ha provato in allenamento il 4-4-2 ma con André Silva al fianco di Cristiano Ronaldo in attacco.



La punta del Milan è dichiaratamente il compagno d'attacco preferito dal Pallone d'Oro, che ha elogiato più volte in passato il 22enne e che dovrebbe, a meno di ulteriori sorprese, essere accontentato.



A farne le spese sarà quindi Gonçalo Guedes: il 21enne di proprietà del Psg (ha giocato con la maglia del Valencia in prestito nell'ultima stagione) ha deluso contro la Spagna e finirà in panchina.