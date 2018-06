Perù, Tapia: "Non ricordo niente della partita contro la Danimarca"

È rimasto in campo per 87 minuti ma è come se in pratica non avesse giocato. Renato Tapia, centrocampista del Perù, era stato costretto a uscire a 3' dal termine per uno scontro con Kjaer (colpo alla testa) nella sfida persa (1-0) con la Danimarca.



"Adesso sono più tranquillo, dopo il colpo preso. Non ricordo niente della partita, so solo che è stato un giorno speciale e che amo ancora di più il mio paese. Da tutto questo si impara" racconta ora su twitter il 22enne del Feyenoord. Nella mente del giovane, secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa tedesca DPA, è rimasto solo il momento degli inni nazionali, poi il vuoto.

Recién con más tranquilidad después del golpe que tuve. No recuerdo nada del día de ayer. Sólo sé que fue un día especial y que amo aún más a mi país. De esto se aprende. ¡Feliz día del padre a todos! #ArribaPerú — Renato Tapia Cortijo (@renatotapiac) 17 giugno 2018

Un episodio simile si era verificato in occasione della finale Mondiale del 2014. Il tedesco Christopher Kramer aveva abbondonato il campo nel primo tempo per uno scontro con Garay e in seguito, come ammesso da lui stesso, era svanito ogni ricordo della partita (e quindi della Coppa del Mondo) vinta 1-0 contro l'Argentina. La giornata per l'allora 23enne non era stata indimenticabile...