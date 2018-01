Perù, il ct Gareca: "Porte aperte per Lapadula ai Mondiali"

A maggio 2016, Ricardo Gareca, ct del Perù, aveva deciso di convocare Gianluca Lapadula (reduce dai 27 gol in 40 partite di serie B con la maglia del Pescara) per la Coppa America. Ma la punta con madre peruviana rifiutò, sperando di sfondare con la nazionale italiana. E in effetti, nel novembre dello stesso anno, Ventura lo convocò due volte: contro il Liechtenstein (qualificazioni mondiali), quando rimase in tribuna, e in amichevole contro la Germania dove andrò in panchina ma non scendendo in campo.



Poi, però, complice la difficile annata al Milan e l'inizio di stagione con infortunio al Genoa, Lapadula è sparito dai radar azzurri. Ora che il Perù è qualificato ai Mondiali - e l'Italia no - potrebbero riaprirsi le porte chiuse 17 mesi fa. "Non chiudiamo le porte a nessuno - le parole di Gareca a Il Secolo XIX -. Se Lapadula manifestasse l'intenzione di fare parte del Perù, lo prenderemo in considerazione".



Un'apertura molto importante tanto quanto interessata: il bomber peruviano Paolo Guerrero è risultato positivo alla cannabis e rischia una squalifica mentre il suo sostituto Raul Ruidiaz non offre adeguate garanzie. Ed ecco che Lapadula può nuovamente sognare Russia 2018.