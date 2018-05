Perù, gli avversari scrivono alla Fifa: "Sospendete lo stop di Guerrero"

Paolo Guerrero sarà costretto a saltare i Mondiali 2018 in Russia: non è un problema di scelte del ct Gareca ma colpa della squalifica di 14 mesi per doping (uso di cannabis). Alle proteste della Federcalcio Peruviana e di tutto il Paese, ora ci provano gli avversari a riabilitare l'attaccante: Hugo Lloris, Simon Kjaer e Mile Jedinak, capitani di Francia, Danimarca e Australia, che sfideranno il Perù nel gruppo C, hanno infatti inviato una lettera alla Fifa pregandola di sospendere la squalifica di Guerrero almeno per il periodo del Mondiale.

LATEST: National team captains of France, Denmark and Australia have today joined @FIFPro in asking @FIFAcom to let Paolo Guerrero play in the @FIFAWorldCup. An official letter signed by Hugo #Lloris, @simonkjaer1989 and Mile #Jedinak has been sent to @FIFAcom. #Solidarity pic.twitter.com/4fGZLSgA2a