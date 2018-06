Ottavi, date e incroci: a vincere sarà una sorpresa?

Dodici coppe del Mondo vinte da 6 delle 16 squadre qualificate agli ottavi. E il numero complessivo sarebbe potuto arrivare a quota 20, se ci fossero state Germania e Italia, entrambe vincitrici 4 volte del trofeo. Restano, comunque, ottavi di nobiltà, con il Brasile pentacampione a guidare la classifica, davanti alle altre due sudamericane, Argentina e Uruguay, che inseguono con 2 titoli, e a Spagna, Francia e Inghilterra, ciascuna a quota 1.

Neymar e compagni puntano alla sesta coppa, 16 anni dopo il trionfo nippo-coreano del 2002, targato Ronaldo. A impedirlo ci proveranno i rivali argentini, che potrebbero incrociare proprio la Selecao ai quarti e che inseguono il terzo successo da 32 anni, da Messico '86, quando un altro fenomeno, Diego Armando Maradona, riuscì nell'impresa che da allora un popolo intero chiede, con ossessione, a Leo Messi.

Bisogna andare più indietro negli anni per trovare l'ultima vittoria dell'Uruguay, che risale al 1950, con Ghiggia e Schiaffino che al Maracanà fanno piangere il Brasile, sconfitto in casa. A Suarez e Cavani il compito di ripetere le gesta dei due predecessori.

Del 1966 è l'unica coppa, allora chiamata Rimet, vinta dall'Inghilterra di capitan Bobby Moore, che, in casa, supera 4-2 la Germania Ovest con il contestato gol-fantasma di Hurst (che oggi sarebbe stato smascherato dalla goal line tecnology ) nei supplementari.

Più recenti, invece, i titoli vinti da Francia e Spagna, con i galletti che, nel '98, tascinati da Zidane, autore di una doppietta, battono 3-0 in casa il Brasile del fantasma-Ronaldo, mentre le furie rosse, nel 2010 in Sudafrica, hanno la meglio solo ai supplementari sulla sorpresa Olanda. Le sei finaliste diverse delle ultime 3 edizioni e l'impossibilità per la Germania di bissare la vittoria di 4 anni fa, non escludono una finale e una vincitrice a sorpresa. Appuntamento al 15 luglio.

Partite e date

sabato 30 giugno

ore 16.00 Francia-Argentina

ore 20.00 Uruguay-Portogallo

domenica 1 luglio

ore 16.00 Spagna-Russia

ore 20.00 Croazia-Danimarca

lunedì 2 luglio

ore 16.00 Brasile-Messico

ore 20.00 Belgio-Giappone

martedì 3 luglio

ore 16.00 Svezia-Svizzera

ore 20.00 Colombia-Inghilterra