Mourinho: "Avrei parato come Caballero..."

La sua prestazione contro l'Islanda non è stata di certo impeccabile visto che ha delle responsabilità sul gol di Finnbogason. Come se non bastasse, su Wilfredo Caballero piovono anche le critiche di José Mourinho.



"Io o Caballero in porta sarebbe stata la stessa identica cosa perché avrei parato esattamente come lui", l'affondo del tecnico del Manchester United nei confronti dell'estremo difensore dell'Argentina.



Non manca poi una riflessione sul match, terminato con il punteggio di 1-1: "L'Islanda è stata compatta per tutta la partita, alla fine con nove uomini in area. Ma mai un giocatore uno contro uno contro Messi o gli altri talenti dell’Argentina. E nessuno può fare all’Islanda una colpa di questo atteggiamento, hanno avuto grande spirito, grande impegno, grande forza. Si vede che fin da bambini mangiano carne a colazione, sono tutti fortissimi".