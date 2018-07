Mondiali, Svezia-Svizzera 1-0, decide Forsberg

I giustizieri dell'Italia non hanno alcuna intenzione di fermarsi: la Svezia è ai quarti di finale del Mondiale. Una sorpresa incredibile, senza troppi giri di parole: certo, che potesse battere la Svizzera non era un'ipotesi così inverosimile, anzi. Che ci riuscisse tenendo sempre l'iniziativa, almeno fino al gol partita, di sicuro desta un po' più di stupore: si può dire che decide un episodio, una deviazione fortuita di Akanji su un tiro di Forsberg che sarebbe finito tra le braccia di Sommer, ma in realtà vince la squadra che si è dimostrata più forte sul campo e che ci ha provato più dell'altra. Non si eliminano casualmente l'Olanda, l'Italia e la Germania.



La gara con meno fascino degli ottavi regala più emozioni del previsto, innanzitutto sul piano del ritmo: il primo tempo è frizzante con la Svezia che fa la partita e la Svizzera che prova a ripartire, così vengono fuori occasioni da una parte e dall'altra. L'ex juventino Ekdal calcia alto da ottima posizione, il bolognese Dzemaili fa altrettanto, così come Berg, come sempre l'uomo più pericoloso, che costringe anche Sommer a un autentico miracolo.



Il 4-4-2 della Svezia regala uno splendido ordine tattico che in fase difensiva consente di non rischiare praticamente nulla. Davanti serve qualità per sbloccare la partita e allora non è un caso che a farlo sia il numero 10, Forsberg, con una finta che fa sedere l'avversario e un tiro non irresistibile che però trova la deviazione di Akanji per battere Sommer.



Sbloccata la partita, la Svezia stringe i denti, come fece a San Siro contro l'Italia e proprio come allora dimostra di saperlo fare alla grande, perché la Svizzera è pericolosa solo con due colpi di testa, uno di Embolo, deviato sulla linea da Forsberg (ma Olsen ci sarebbe arrivato), e un altro di Seferovic senza grosse pretese. Finisce con un rigore per la Svezia prima assegnato dall'arbitro e poi cancellato dal Var, che però conferma l'espulsione di Lang. Per gli scandinavi è lo stesso: l'apotesi c'è comunque.