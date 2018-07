Mondiali, Spagna-Russia 4-5 dcr: eroe Akinfeev, Hierro a casa

Incredibile. Nel Mondiale delle sorprese arriva quella forse più grande di tutte: la Russia elimina la Spagna campione nel 2010 e vola ai quarti di finale dopo una battaglia durata molto più dei 120' effettivi di gioco. Eroe della nazionale di casa è Akinfeev, che durante i calci di rigore respinge i tiri di Koke e Aspas e regala un esaltante quanto inaspettato quarto di finale al suo popolo. I tempo regolamentari si erano conclusi sul risultato di 1-1, allo sfortunato autogol di Ignashevich in apertura ha 'risposto' il rigore di Dzyuma concesso per una clamorosa ingenuità di Piqué. Dopo Germania e Argentina, un'altra big fa le valigie e torna a casa prima del previsto, forse esonerare Lopetegui a un giorno dall'inizio di Russia 2018 non è stata la scelta migliore.

Spagna-Russia 4-5 dcr (cronaca, tabellino e tabellone)

Hierro lascia fuori Iniesta e concede una chance ad Asensio, Cherchesov invece rinuncia a Cheryshev e sceglie un modulo molto difensivo con una linea a cinque e Dzyuba-Golovin davanti. In avvio l'atteggiamento dei padroni di casa è molto difensivo, la Russia aspetta dietro la linea della palla e gli spagnoli fanno possesso senza trovare lo sbocco giusto, così per sbloccare la gara ci vuole un episodio: Ignashevich interviene in modo maldestro nel tentativo di anticipare Sergio Ramos e di tacco, di spalle, mette nella propria porta. Nonostante lo svantaggio la strategia della Russia non cambia e la partita è tutt'altro che divertente, ma col passare dei minuti i padroni di casa guadagnano campo e iniziano a creare pericoli per la difesa spagnola. Da un corner nel finale della prima frazione nasce, per gentile concessione di Piqué, il rigore del pari (40'): il difensore del Barcellona salta inspiegabilmente col braccio alto e da dischetto Dzyuba spiazza De Gea e firma l'1-1 con cui si va al riposo.

la ripresa comincia con Granat al posto di Zhirkov e con la Spagna in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio, rispetto ai primi 45' però la Russia è più propositiva e la partita rimane equilibrata. La Spagna fa possesso ma commette molti errori tecnici, Diego Costa non riceve i rifornimenti necessari per fare male e allora Cherchesov prende coraggio e decide che il momento di gettare nella mischia Cheryshev (60'). Forse troppo coraggio, perché cinque minuti dopo il ct russo si gioca anche il terzo e ultimo cambio inserendo Smolov per Dzyuba. Hierro risponde mandando in campo Iniesta e Carvajal, ma la manovra delle Furie Rosse resta sempre troppo lenta, orizzontale e prevedibile e la gara non si sblocca. La Russia è attentissima in difesa e non concede spazi, la Spagna è tutt'altro che ispirata e la partita è onestamente bruttina, a dieci minuti dal termine il ct spagnolo si gioca anche la carta Aspas, che prende il posto di uno spento Diego Costa. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo l'attaccante del Celta Vigo si mette subito in mostra, ma Akinfeev è bravo a dirgli di no: nel finale calci d'angolo in serie per la Spagna, ma il gol del 2-1 non arriva e si va ai tempi supplementari.

Per la prima volta nella storia dei Mondiali ai supplementari si può fare la quarta sostituzione e, come aveva fatto nei regolamentari, il ct russo se lo gioca prestissimo inserendo Erokhin per Kuzyayev. La Spagna fa la partita, ma non punge, la Russia si difende sperando nel contropiede decisivo e dando l'impressioe di aspettare i calci di rigore: a parte un tiro centrale di Asensio e un colpo di testa debole di Piqué, nel primo tempo non succede nulla.

Ad inizio secondo tempo la Spagna prova ad accelerare sfruttando la freschezza di Rodrigo, che al 108' costringe Akinfeev alla parata più difficile della sua partita e mette i brividi ai 77mila della Luzhniki Arena, che cinque minuti dopo restano tutti col fiato sospeso per qualche secondo mentre al Var si decide su un possibile rigore chiesto a gran voce da Sergio Ramos ma non assegnato. Nel finale ultima occasione per Rodrigo, ma non basta, si va ai calci di rigore.

La sequenza dei rigori

Iniesta - GOL

Smolov - GOL

Piqué - GOL

Ignashevich - GOL

Koke - PARATO

Golovin - GOL

Sergio Ramos - GOL

Cheryshev - GOL

Aspas - PARATO