Mondiali, Serbia-Brasile 0-2: Tite agli ottavi contro il Messico

Serbia-Brasile 0-2

Missione compiuta per il Brasile, che dimostra di crescere partita dopo partita. La nazionale di Tite supera 2-0 la Serbia a Mosca e chiude il Gruppo E al primo posto, agli ottavi sfiderà il Messico. Verdeoro in vantaggio al 35 del primo tempo con Paulinho, il gol del raddoppio porta la firma di Thiago Silva, che segna di testa su corner di Neymar. La Serbia torna a casa.

In avvio il Brasile parte forte per cercare di indirizzare subito la gara, Neymar si accende con un paio di grandi giocate, ma dopo 10' Tite, che deve già fare a meno di Douglas Costa e Danilo, perde anche Marcelo per infortunio. I verdeoro ci mettono qualche minuto a riorganizzarsi e la Serbia guadagna campo sfruttando la maggiore fisicità dei suoi giocatori e i lanci lunghi a saltare il centrocampo, su uno di questi Mitrovic controlla e poi ci prova in rovesciata mettendo alto, ma a metà della prima frazione il Brasile sale di colpi: Neymar costringe Stojkovic ad un miracolo a mano aperta (25'), Gabriel Jesus semina il panico ma viene murato dalla difesa avversaria (29') e poi Coutinho inventa un assist geniale per il taglio in verticale di Paulinho, che vede il portiere uscire e lo beffa in pallonetto siglando il vantaggio e riportando i suoi in testa al girone. Nel finale altra occasione per Neymar da fuori area, ma si va al riposo sul risultato di 1-0.

La ripresa inizia senza cambi e con il Brasile che controlla il pallone e il ritmo facendo correre gli avversari senza scoprirsi praticamente mai, la Serbia aspetta dietro la linea del pallone per cercare di colpire in contropiede, ma Tadic spreca la prima occasione sbagliando l'ultimo passaggio per Ljajic (53'). Al 56' corner per la Serbia, contropiede letale del Brasile, ma Neymar a tu per tu col portiere si fa ipnotizzare da Stojkovic e gli tira addosso: gol sbagliato e gol (quasi) subito, perché poco dopo Alisson è incerto in uscita e consegna il pallone a Mitrovic, il cui colpo di testa a porta vuota viene respinto da Thiago Silva. La Serbia prende coraggio e va all'assalto schiacciando i verdeoro nella loro metà campo, Tadic impegna il portiere della Roma, poi Milinkovic-Savic mette fuori col destro da dentro l'area. Tite corre ai ripari inserendo Fernandinho per Paulinho e il campo gli dà subito ragione perché tre minuti dopo il Brasile chiude il match con il colpo di testa di Thiago Silva su corner di Neymar (68'). Subito il raddoppio la Serbia inconsciamente molla un po' e per il Brasile si aprono spazi che esaltano le qualità di Neymar, ma nonostante le occasioni create il risultato non cambia più. Il Brasile chiude primo e agli ottavi sfiderà il Messico, la Serbia torna a casa.

Svizzera-Costa RIca 2-2

La piccola Svizzera sogna. La squadra di Petkovic pareggia 2-2 contro la Costa RIca nell'ultima sfida del Gruppo E e stacca il pass per gli ottavi di finale, dove affronterà la lanciatissima Svezia. Elvetici in vantaggio a metà primo tempo grazie al destro a botta di sicura di Dzemaili, il pareggio dei centroamericani arriva nella ripresa grazie a Waston Manley, che di testa batte Sommer e sigla il pareggio che sembra accontentare entrambe, ma nel finale Drmic col piattone firma il 2-1 e poi Ruiz su rigore (ma è autogol di Sommer) firma il 2-2 finale.

La Svizzera deve vincere per essere sicura di passare il turno, ma a partire forte è la Costa Rica, che nei primi minuti mette sotto assedio la difesa elvetica reclamando un rigore per tocco di mano di Rodriguez e costringendo Sommer a un doppio miracolo su cui lo aiuta anche il palo (5'). Il primo squillo della squadra di Petkovic arriva al 16' con il tiro da fuori di Gavranovic, ma due minuti dopo è ancora Sommer a salvare i suoi: la Costa RIca gioca spensierata ed è più pericolosa, ma a passare è la Svizzera. Lichtsteiner sfonda a destra e mette in mezzo, sponda di Gavranovic dove arriva Dzemaili, che col destro fa 1-0 e porta momentaneamente i suoi in testa al girone (30'). Due minuti dopo azione fotocopia degli elvetici, ma stavolta il tiro a botta sicura del centrocampista del Bologna viene respinto dalla difesa, si va al riposo con la Svizzera avanti.

La ripresa inizia come era cominciato il primo tempo, al 48' subito ottima occasione per il pareggio della Costa Rica, ma Campbell svirgola col sinistro da ottima posizione e poco dopo la Svizzera risponde con il missile da fuori area di Rodriguez alto sulla traversa. La squadra di Petkovic vuole chiudere il match e spinge, Embolo ci prova da posizione defilata (52'), ma come nel primo tempo nel momento migliore di una squadra passa l'altra: imperiosa zuccata di Waston Manley da calcio d'angolo che non lascia scampo all'ottimo Sommer e la Costa Rica fa 1-1 (56'). Subito il gol del pareggio la Svizzera sembra spaventarsi e si schiaccia un po', ma le notizie che arrivano da Mosca, dove il Brasile vince 2-0, rincuorano la squadra di Petkovic, che anche perdendo sarebbe agli ottavi. Il risultato è che il ritmo si abbassa di colpo e le due squadre giochicchiano a centrocampo dando l'impressione di accontentarsi di un pareggio che andrebbe bene ad entrambe, nel finale però la Svizzera trova il nuovo vantaggio con Drmic, che dopo aver colpito una traversa di testa, apre il piatto e fa 2-1 (87'). L'ultima emozione è il rigore del 2-2 trasformato da Ruiz (ma è autogol di Sommer) all'ultimo minuto. La Svizzera chiude seconda e agli ottavi sfiderà la Svezia, la Costa Rica chiude ultima ma almeno fa un punto.