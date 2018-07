Mondiali, Russia-Croazia 5-6 dopo i rigori, Sochi gelata

Il sogno della Russia finisce nel più crudele dei modi: sono i rigori a condannare i padroni di casa e a portare ancora una volta avanti la Croazia. Decide Rakitic, come aveva fatto con la Danimarca, decidono soprattutto gli errori di Smolov (cucchiaio imperdonabile parato da Subasic) e Mario Fernandes. Il brasiliano naturalizzato doveva essere l'eroe per il gol che aveva salvato la sua squadra ai supplementari, a 5 minuti dalla fine, ma quel penalty calciato fuori cancella la sua prodezza. In semifinale va la Croazia, come le capitò già nel 1998: sfiderà l'Inghilterra che al momento appare più in forma.



RUSSIA-CROAZIA 5-6 d.c.r. (tabellino e cronaca)



C'è uno stadio di 80 mila persone a spingere la Russia e c'è un'atmosfera contagiosa che dà forza a un gruppo sulla carta lontano dal G8 mondiale. Eppure anche contro una Croazia piena di giocatori di qualità ed esperienza, la nazionale padrona di casa si dimostra tutt'altro che intimorita, così come aveva fatto con la Spagna. Sfrutta le sue qualità, dando palla lunga al gigante Dzuyba e provando le ripartenze con gli inserimenti di Golovin, meno brillante rispetto all'inizio del torneo, e Cheryshev. A tratti, nei primi minuti, ci riesce. Poi si spegne, ma quando serve ritrova la forza per salvarsi.



L'inizio partita è vibrante: Dalic priva la Croazia di interditori piazzando Rakitic e Modric davanti alla difesa e Kramaric sulla linea dei trequartisti. Le prime occasioni capitano alle ali Rebic e Perisic, ma l'assenza di veri mediani si sente forte al 31' quando Cheryshev dialoga con Dzyuba e si infila nello spazio prima di indovinare un sinistro micidiale quasi all'incrocio. È un gol pazzesco che accende la Russia e fa passare 5-6 minuti terribili alla Croazia. Il gol di Kramaric, allora, è una manna dal cielo: la Russia si fa trovare scoperta sul suo lato sinistro sugli sviluppi di una rimessa laterale, Mandzukic piazza la palla sulla testa del compagno che non sbaglia. Al 39' è 1-1.



Con due squadre reduci dai calci di rigore, la stanchezza prende il sopravvento col passare dei minuti, anche perché la Russia, come aveva fatto contro la Spagna, finisce inevitabilmente con l'accontentarsi provando a non scoprirsi. L'unico vero grande pericolo lo corre al 60', quando un paio di indecisioni di Akinfeev portano alla conclusione di Perisic che quasi a botta sicura calcia di destro e la palla sbatte sul palo interno. Poco dopo l'interista lascia il campo a Brozovic, che si piazza davanti alla difesa. È il segnale che anche Dalic ha paura e da lì in avanti, nonostante l'evidente superiorità territoriale, la Croazia non crea più nulla.



Si va ai supplementari con Subasic apparentemente stirato al flessore, ma stoicamente in campo. Mandzukic finisce in preda ai crampi e Vrsaljko è costretto a chiedere l'ultimo cambio disponibile. Eppure la Croazia prima rischia di subire gol in contropiede ma viene graziata da Golovin e Smolov che non si "trovano", poi va in vantaggio con un colpo di testa di Vida che sorprende Akinfeev. Tutto finito? Nient'affatto: un altro difensore, Mario Fernandes, segna anche lui di testa a cinque minuti dalla fine. Un miracolo. Ma nel Mondiale più incredibile che la storia ricordi, ironia del destino, dopo gli errori di Smolov e Kovacic, è proprio lui a sbagliare uno dei due rigori che mandano fuori la Russia, anche perché Modric è fortunato (Akinfeev para, la palla sbatte sul palo e poi entra) e Rakitic il solito glaciale.