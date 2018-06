Mondiali, Russia-Arabia Saudita, il primo Var è l'italiano Irrati

È l'argentino Nestor Pitana l'arbitro designato per la partita inaugurale del Mondiale tra Russia e Arabia Saudita allo stadio Luzhniki di Mosca. Assistenti i suoi connazionali Maidana e Bilatti, quarto uomo il brasiliano Ricci. Pitana, 42 anni e già presente in Brasile nel 2014, sarà il primo arbitro supportato dal Var nella storia della Coppa del mondo e in questa storia l'Italia c'è.



Il Var sarà il nostro Massimiliano Irrati (della sezione di Pistoia) e tra i suoi tre assistenti ci sarà anche Daniele Orsato, scelte che confermano l'eccellenza italiana in fatto di Var grazie anche allo straordnario lavoro di Roberto Rosetti in questi anni. L'annuncio della designazione arriva da Pierluigi Collina in conferenza stampa, dove lui e Massimo Busacca hanno illustrato i meccanismi di azione del Var, le situazioni in cui verrà applicata la tollerenza zero, fuorigioco punibili e non punibili.