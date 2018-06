Mondiali, Russia-Arabia Saudita 2-0

Minuto 12 del primo tempo: Aleksandr Golovin riceve palla sulla sinistra, guarda al centro e pennella un cross perfetto per Gazinskiy, il colpo di testa dell'1-0 è un gioco da ragazzi. Minuto 43: il velo di Smolov è un po' pretenzioso, Hawsawi avrebbe almeno due metri di vantaggio su Golovin, ma l'ala del Cska, nel frattempo dirottata a destra, si fionda sul pallone con voracità, poi lo appoggia a Zobnin che serve a Cheryshev l'assist del raddoppio. La Russia vince 2-0 all'esordio del Mondiale che gioca in casa battendo un'Arabia Saudita a tratti coraggiosa e quasi sempre troppo morbida, con una difesa inguardabile.



Ma gli occhi degli appassionati italiani erano tutti sul giocatore con la maglia numero 17, quello che probabilmente potrebbe vestire il bianconero nella prossima stagione se la Juve dovesse riuscire a strapparlo al Cska. Sulle due reti c'è il suo timbro e questo magari non dice tutto, ma abbastanza sulla capacità di Golovin di essere decisivo. Poi ha 22 anni e ci sta che nella ripresa tiri un po' i remi in barca, come tutta la squadra, magari pensando al prossimo impegno con la Russia, ci sta che a volte si incaponisca nel dribbling o che sbagli la scelta del passaggio. Però un suo recupero sulla linea di fondo campo, quando il risultato era ancora sullo 0-0 e l'Arabia Saudita sembrava volesse fare la voce grossa col possesso palla, spiega che Golovin non è solo giocate di fino, ma anche sostanza.