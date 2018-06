Mondiali: Russia 2018, tutte le notizie di sabato 30 giugno

23:55 Ronaldo: "Futuro? Non è il momento"

"Per me abbiamo giocato meglio di loro, meritavamo di più ma nel calcio è così". Cristiano Ronaldo concorda col c.t. Fernando Santos e parla di Portogallo sfortunato: "Nel calcio chi segna di più vince. Faccio i complimenti all’Uruguay ma anche a noi. Come capitano di questo gruppo sono orgoglioso del nostro lavoro, di quanto fatto qui. Abbiamo lavorato tutti duramente, tanto noi giocatori come lo staff tecnico. Me ne vado felice, non è andata come volevamo e speravamo, ma questa nazionale portoghese continuerà a vincere. Io cosa farò? Non è il momento di parlare del futuro dell’allenatore e dei giocatori, del ciclo di questa nazionale. Una cosa però per me è sicura: questa nazionale continuerà ad essere una delle migliori del mondo, con grandi giocatori, con un gruppo fantastico e giovane, un gruppo che continua ad avere un’ambizione enorme di voler trionfare e per questo sono fiducioso e felice perché la nazionale continuerà ad essere fortissima".

23:30 Tabarez: "Un sogno realizzato"

Oscar Washington Tabarez si gode la qualificazione ai quarti del suo Uruguay: "Oggi abbiamo realizzato un sogno che ci dà l'opportunià di viverne altri. Nella prossima partita l'Uruguay darà l'anima". Il c.t. della Celeste analizza la sfida con il Portogallo: "Hanno tenuto di più la palla, ma abbiamo saputo resistere. A un certo punto il Portogallo ci ha schiacciati nella nostra area, ma la partita era sotto controllo. L'errore che abbiamo commesso ci è costato il pari, ma la squadra ha continuato a essere forte dal punto di vista mentale":

23:00 Santos: "Sconfitta ingiusta"

Il Portogallo fa fatica ad accettare l'eliminazione dal Mondiale. "Stavamo bene, avevano il possesso palla e abbiamo avuto occasioni. Eppure abbiamo perso. Usciamo da questa partita tristi". Ricardo Pereira descrive lo spirito dei lusitani dopo il k.o. contro l'Uruguay. "Abbiamo preso il secondo gol proprio quando stavamo venendo fuori noi - aggiunge - ma poi non c'è stato niente da fare. Il rigore su Quaresma? Ero troppo lontano dall'azione per poter giudicare". Anche il c.t. Fernando Santos non digerisce la sconfitta: "Non mi sembra giusta, assolutamente. Abbiamo fatto abbastanza per meritare un altro risultato, siamo entrati bene in partita, nel secondo tempo abbiamo sempre avuto il pallino del gioco ma il nostro torto è stato di non aver avuto abbastanza presenza nell'area avversaria. Sono triste ma il calcio è questo".

22:10 Cavani: "Spero non sia nulla di serio"

"Ho sentito una 'pizzicata' al polpaccio sinistro e ho capito subito che non potevo continuare. Ora Dio voglia che non sia nulla di serio". Così, nel dopopartita di Sochi, Edinson Cavani, match winner contro il Portogallo ma costretto a uscire al 29' della ripresa, sorretto da Ronaldo, per infortunio. Si teme qualcosa di serio, ma Cavani dice "non sono un medico, e quindi bisogna attendere l'esito delle visite. Spero di poter continuare a giocare assieme ai miei compagni". Il Matador preferisce sottolineare la gioia per questa vittoria: "sono strafelice per la vittoria di oggi - dice -, è un'emozione che non riesco a descrivere. Immagino come sia felice la gente in Uruguay e non desidero altro che continuare a sognare".

19:55 francia, pavard: "Sono commosso"

Il terzino della Francia Benjamin Pavard, autore dello straordinario gol del 2-2 contro l'Argentina, ha commentato così la vittoria dei Bleus ai microfoni di TF1: "Questa vittoria è davvero fantastica, stanotte dormirò bene. Sono ancora commosso e felice. Questo 4-3 è una boccata d'aria fresca, sono contento per me stesso e per tutti i francesi. Abbiamo una grande squadra e ci divertiremo ancora. Esultanza? Non sapevo cosa fare. Ho corso per tutto il campo, questa rete è una ricompensa al mio lavoro".

19:10 Sampaoli: "Sono frustrato"

Jorge Sampaoli esprime tutta la propria delusione a fine partita: "Dimissioni? Non ci penso adesso. È molto doloroso restare fuori dal Mondiale dopo lo sforzo che hanno fatto i giocatori. Hanno dato tutto in campo, la Francia è stata molto rapida nelle ripartenze e questo lo abbiamo sofferto. La squadra ha sempre provato a fare il meglio possibile, ci siamo trovati davanti a un giocatore incredibile come Mbappé. Venivamo da qualificazioni difficili, con un Mondiale molto vicino, ma il tempo non è un alibi. Pensavamo di andare molto lontano, sono convinto che il calcio argentino i giocatori per tornare tra le prime. Sento una grande frustrazione. Tutto questo mi renderà più forte come allenatore"

19:00 Deschamps: "Che partita"

"È stata una grande partita". Didier Deschamps si gode la qualificazione ai quarti di finale dopo il 4-3 della sua Francia all'Argentina: "Abbiamo commesso degli errori, ovviamente. Eravamo schierati male quando abbiamo incassato il 2-1 e nel finale abbiamo sofferto un po' troppo - spiega il c.t. - Ma sono molto contento per i miei giocatori, che hanno ottenuto con merito questa qualificazione. Come ho detto loro prima della partita, sono mesi che ci pensano, settimane che ci prepariamo per questi momenti, per giocare partite così. Dovevamo rispondere, abbiamo risposto bene. Le critiche? Ci saranno sempre. Ma c'è una verità del campo. È stata una partita dura e di qualità quella di stasera. Anche se abbiamo commesso degli errori, abbiamo fatto soffrire molto gli argentini".

18:50 Uruguay-Portogallo, le formazioni

We'll shortly discover who will be playing #FRA in the #WorldCup quarter-finals...



Here are your teams for #URUPOR! pic.twitter.com/qMfJPoEcVl — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 30 giugno 2018

18:30 Mascherano: "Lascio la Nazionale"

"Lascio la nazionale argentina, da oggi non sono più un suo giocatore ma solo un suo grande tifoso". A dirlo, in lacrime per l'eliminazione da Russia 2018, è Javier Mascherano, 'el jefecito', uno dei veterani dell'Albiceleste, le cui prove in questo torneo iridato non sono state all'altezza della sua fama. "E' stata una partita pazza - dice ancora Mascherano -, in cui abbiamo dato tutto ma non ce l'abbiamo fatta. Credo che a farci male sia stato in particolare il loro pareggio, quel 2-2 quando eravamo riusciti a ribaltare la situazione. Comunque la Francia è una grande squadra". "Adesso spero soltanto - aggiunge - che questi ragazzi (i suoi compagni ndr) abbiano la possibilità di vincere qualcosa in futuro". Distrutto anche Gabriel Mercado, autore del secondo gol dei suoi: "Siamo a pezzi, e vuoti dentro - dice -, ed è facile capire perché. Il nostro sogno era di arrivare in finale e invece ce ne torniamo a casa. Oggi abbiamo fatto sforzi enormi, ma non abbiamo giocato al meglio, e ci fa male. Ora vorrei solo ringraziare i tifosi per il sostegno che ci hanno dato".

17:40 Linetty, la Samp ti "prende in giro"

"Ecco perché Linetty non ha giocato un solo minuto al Mondiale". La Samp "sfotte" Karol Linetty, mai impiegato dalla Polonia fuori alla fase a gironi.

Here's the real reason why #Linetty didn't play a single minute at the #WorldCup pic.twitter.com/dciR23JafX — Sampdoria English (@sampdoria_en) 30 giugno 2018

17:20 Hierro: "Russia difficile"

"La Russia è una squadra difficile da affrontare, nel suo girone ha ottenuto dei buoni risultati. I suoi giocatori hanno altezza, forza fisica, capacità tecniche e varietà di gioco. Cercheremo il loro punto debole, dove possiamo fare più male". Così il ct spagnolo Fernando Hierro alla vigilia della partita degli ottavi di finale contro la Russia di domani allo stadio Luzhniki di Mosca. Hierro rivela di aver analizzato l'avversario e corretto gli errori delle partite precedenti. "Sappiamo benissimo cosa rappresenta la Russia - dice - e sappiamo chi siamo noi. Dobbiamo minimizzare gli errori. Abbiamo molta fiducia, che è la cosa più importante. I miei giocatori sono al top della forma sia mentalmente che fisicamente". Hierro non teme invece il tifo che domani sarà tutto per la nazionale di casa: "Sappiamo che avranno la gente dalla loro parte, ma nel calcio le partite si decidono dentro il campo".

16:40 uruguay, cavani scrive...a sé stesso

"When Uruguayans put on their football shirt, they feel the pride of their history."@ECavaniOfficial writes. #URU #WC32 https://t.co/uY3Fmu6juU — The Players' Tribune (@PlayersTribune) 29 giugno 2018

15:50 ROCCHI ARBITRA BRASILE-MESSICO

E' Gianluca Rocchi l'arbitro designato per Brasile-Messico, partita degli ottavi di finale dei Mondiali che si giocherà lunedì prossimo, 2 luglio, a Samara. Lo ha reso noto la Fifa. Per Rocchi sarà la terza partita a Russia 2018 dopo Portogallo-Spagna e Giappone-Senegal. Guardalinee saranno Di Liberatore e Tonolini.

15:10 CHERYSHEV: "SPAGNA FORTISSIMA MA SIAMO PRONTI"

"La Spagna è una delle squadre più forti del mondo. Sicuramente sarà dura ma anche noi abbiamo le nostre armi e dobbiamo usarle". Lo ha detto l'ala della nazionale russa Denis Cheryshev alla vigilia della partita contro la Spagna, che si terrà domani allo stadio Luzhniki di Mosca. "Ripeto, gli spagnoli sono fortissimi - ha aggiunto - ma credo che siamo in grado di vincere contro chiunque. Mi piacerebbe segnare nella partita di domani ma la cosa più importante è che la nazionale passi il turno". Cheryshev ha poi aggiunto che giocherà anche per il pubblico. "Domani sarà una grande festa e dobbiamo fare in modo che il pubblico si goda la partita. Il nostro dovere è essere professionali e dare il duecento per cento".

15:00 FRANCIA-ARGENTINA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

14:50 MURALES DI MESSI DI FIANCO A QUELLO DI CR7 A KAZAN

EN VIVO: Pintan un mural de Messi frente al hotel de la Selección en Kazán tras la polémica imagen de Ronaldo. ¡Un trabajito contrarreloj, señores artistas! pic.twitter.com/P7AXnphBAV — Rosario Tizeira (@ro_tizeira) 29 giugno 2018

14:30 16 ANNI FA IL TRIONFO DEL BRASILE

On this day in 2002, #BRA won their FIFTH FIFA #WorldCup with a 2-0 victory over Germany!



More stats and facts for today: https://t.co/5rQ5E4bEBD pic.twitter.com/mpd5k1QGXP — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 30 giugno 2018

14:00 LA PANCHINA DEI FAMOSI

13:25 IL CAIRO IN FESTA PER SALAH

E' stato necessario l'intervento della polizia per contenere l'entusiasmo di migliaia di tifosi egiziani radunati davanti alla casa di Mohamed Salah, "il re d'Egitto", come qualche giornale locale ha definito l'idolo del calcio locale che ha capitanato la Nazionale dei faraoni ai Mondiali di calcio in corso in Russia. Appena rientrato dalla Russia, dopo la sfortunata performance - partita con l'Uruguay saltata per un infortunio, un gol contro la Russia e uno all'Arabia Saudita, tutti e tre incontri persi - Salah ha raccolto ugualmente grandi espressioni di ammirazione e sostegno dopo che un tifoso lo ha seguito dalla moschea - nella quale era andato a pregare - fino a casa sua, alla periferia est del Cairo, e ne ha postato l'indirizzo su Facebook. Firme sulle t-shirt, foto con i fan, selfie e tutti i rituali tipici della tifoseria si sono susseguiti anche quando poi @MoSalah (questo l'accattivante nickname usato dai blogger) con la famiglia ha raggiunto l'aeroporto per partire in direzione Libano.

12:15 IL MONDIALE DEI GOL NEL FINALE

11:40 CASEMIRO: "BUSQUETS CENTROCAMPISTA PIU' FORTE DEL MONDO"

"Busquets è il centrocampista più forte del mondo". Così ha dichiarato il mediano della nazionale brasiliana Casemiro a proposito del giocatore del Barcellona e della Nazionale spagnola Sergio Busquets, secondo quanto riportato dai media russi. "Per quanto riguarda giocatori bravi nel mio ruolo, non ce ne sono poi così tanti - ha detto Casemiro - ma se dovessi scegliere il migliore, direi Busquets. È veramente il migliore del mondo, mi piace il suo stile. Anche Pogba e N'Golo Kanté sono molto forti".

11:00 DOUGLAS COSTA, PROSEGUE IL RECUPERO

10:30 MBAPPE', TUTTO IL COMPENSO IN BENEFICENZA

L'attaccante della nazionale francese Kylian Mbappé devolverà in beneficienza lo stipendio ricevuto durante i Mondiali. Lo riportano i media russi. L'attaccante del PSG ha dichiarato che non ha bisogno di denaro per giocare con la nazionale. Per ogni partita giocata ai Mondiali, i giocatori della nazionale francese ricevono un onorario di ventimila euro più bonus in caso di buoni risultati.



This is the best news you will read today.



Kylian Mbappé will donate his ENTIRE France national team salary to charity. He has also promised to donate his World Cup bonus to a charity.



He believes players don't need money to represent their country. 👏🏻 pic.twitter.com/JwQYDik7rF — FlFA World Cup (@WorIdCupFC) 29 giugno 2018

10:00 COLLINA: "CON IL VAR DECISIONI GIUSTE AL 99,3%"

Con l'aiuto della Var gli arbitri hanno preso decisioni corrette nel 99,3% dei casi durante la prima fase dei Mondiali". E' un bilancio più che positivo quello che fa Pierluigi Collina, nella conferenza stampa in cui si sono tirate le somme sugli arbitraggi dopo la fase a gironi di Russia 2018. "La Var - ha detto Collina - non significa la perfezione: ci possono essere errori e comunque è sempre l'arbitro al centro del processo decisionale. Se si esclude la Var comunque gli arbitri hanno preso decisioni corrette nel 95% dei casi".

09:20 IL GOVERNO SVEDESE INTERROMPE IL BOICOTTAGGIO DEI MONDIALI

Rappresentanti del governo svedese assisteranno alla partita Svezia-Svizzera che si terrà il 3 giugno a San Pietroburgo, interrompendo così il boicottaggio dei Mondiali in Russia. Lo riportano i media russi. Fino ad ora nessun rappresentante del governo svedese ha presenziato alle partite dei Mondiali anche se, secondo quanto dichiarato dal ministro degli esteri svedese Margot Wallström, il boicottaggio riguardava solo la cerimonia di apertura. "Abbiamo mantenuto la nostra promessa di boicottare la cerimonia d'apertura dei Mondiali in segno di solidarietà con la Gran Bretagna in relazione al caso Skripal. Ora riteniamo importante sostenere la nostra squadra", ha dichiarato Wallström. Precedentemente il ministro dello sport svedese Annika Strandhäll aveva dichiarato che non avrebbe visitato la Russia in occasione dei Mondiali in quanto "preoccupata per la situazione politica in Russia, soprattutto dal punto di vista del rispetto dei diritti umani e della democrazia".

08:50 URUGUAY-PORTOGALLO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Cavani, Suarez. All.: Tabarez.

Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Moutinho, Carvalho, Adrien, Joao Mario; Ronaldo, André Silva. All.: Fernando Santos.

08:30 FRANCIA-ARGENTINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud. All.:Deschamps.

Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Perez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria. All.: Sampaoli.

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

OTTAVI DI FINALE



Ore 16: Francia-Argentina su Canale 5

Ore 20: Uruguay-Portogallo su Canale 5