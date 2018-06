Mondiali, protagonisti e sorprese: la nostra top 10

Urla, emozioni, delusioni, pianti. È finito solo il primo tempo del Mondiale. Da qui in avanti tocca a dieci stelle. Qualcuna attesa, qualcuna no. Non tutte brillanti. La nostra Top Ten, ad esempio, la apre dal basso Leo Messi. Insufficiente e dannoso nelle prime due uscite, promettente nell’ultima. È ancora in piedi: non è un bel segnale per gli avversari...

Nono posto per Neymar. Più che le giocate, fin qui hanno catturato le lacrime dopo un gol a Costa Rica. Se ce n’è un altro che può scalare la classifica, eccolo qui.

Ottavo, ma tutt’altro che deludente, Lozano. Ha steso la Germania, sfrutta il Mondiale come vetrina. E a 22 anni si è preso il Messico sulle spalle.

La stessa età di Golovìn, che sta reggendo a una pressione inaudita. Lasciate stare le voci di mercato: basta la maglietta della Russia e lo sguardo di Putin che vieta figuracce. Lui gioca e se ne frega.

Sesto: Mbappè. L’aver sottratto la rete a Giroud contro il Perù lo ha sciolto. Il suo fluido cambio di ritmo può fare male all’Argentina e non solo.

Quinto: Lukaku, che sta dando la sensazione di non avere nemmeno completato il riscaldamento. Ha spessore per trainare il Belgio lontano.

Stesso discorso per Harry Kane, capocannoniere del torneo. Segna come gli pare, pure quando gliela tirano addosso. E occhio: l’Inghilterra ha tabellone aperto.

E ora, sul podio. Lo avevano definito arma tattica, ma nessuno poteva credere che l’uomo decisivo del Brasile sarebbe stato Coutinho: due gol e un assist per l’ex interista. Aspettando Neymar, ci pensa lui.

Argento per Cristiano Ronaldo, sempre senza mezze misure. Devastante nelle prime due partite, eppure a un centimetro dall’eliminazione contro l’Iran. Quel centimetro mancato a CR7 sul dischetto e a Taremi nel finale di partita.

La stella del Mondiale, fin qui, è Luka Modric: il miglior tuttocampista del mondo. La Croazia si nutre delle sue geometrie e della sua leadership. O trovano un modo di inaridirlo, o questo fa sgorgare sorprese.

Ma è finito solo il primo tempo. Ora il pallone pesa il doppio. E il vento degli ottavi può spazzare via tutto.