Mondiali, Polonia-Colombia 0-3: Lewandowski torna a casa

Il Senegal adesso trema. Dopo aver faticato parecchio nella gara inaugurale (giocata in 10 per quasi 90'), la Colombia dimostra finalmente tutte le sue qualità, travolge una deludente Polonia 3-0 e si giocherà l'accesso agli ottavi di finale nello 'spareggio' dell'ultima giornata contro la nazionale africana. Dopo un avvio molto nervoso, partita dominata dai Cafeteros praticamente dalla metà del primo tempo, che si chiude coi sudamericani in vantaggio 1-0 in virtù del gol di Mina, giovane talento del Barcellona. Nella ripresa la Polonia ci prova senza troppa convinzione e in 5 minuti, tra il 70' e il 75', capitola: Falcao buca la difesa biancorossa e fa 2-0, poi Cuadrado scappa in contropiede e chiude il match. Lewandowski e compagni a casa, Senegal-Colombia sarà come uno spareggio.

Polonia-Colombia 0-3 (cronaca, tabellino e classifica)

Considerato il risultato di Giappone-Senegal è già l'ultima spiaggia per le due squadre e dall'inizio della sfida si capisce chiaramente che è la tensione a dominare. La Polonia parte meglio, si dimostra più aggressiva e nel primo quarto d'ora gioca stabilmente nella trequarti avversaria, ma l'unica occasione, se così si può chiamare, è un tiro da fuori di Zielinski, che agisce alle spalle di Lewandowski. In campo sono scintille, gli interventi duri si sprecano, ma col passare dei minuti la qualità dei suoi palleggiatori permette alla Colombia di guadagnare campo e prendere il pallino del gioco. La sveglia la suona Falcao, che scappa in verticale ma sciupa un contropiede cercando Cuadrado di tacco, nel finale della prima frazione la Colombia schiaccia gli avversari nella loro metà campo e, dopo un paio di spunti interessanti dell'esterno della Juventus, trova il vantaggio: James Rodriguez pennella in mezzo con un sinistro morbidissimo, Yerry Mina sale in cielo e di testa fa 1-0 sfruttando l'uscita incerta di Sczcesny. Si va al risposo coi Cafeteros in vantaggio.

La ripresa inizia senza cambi e con la Colombia che riprende da dove aveva interrotto, costringendo la Polonia sulla difensiva alla ricerca del gol del raddoppio. James Rodriguez semina il panico sulla sinistra, Falcao spreca calciando male dal limite, Quintero ci prova da fuori: Lewandowski e compagni sono alle corde, ma la Colombia si scopre e l'attaccante del Bayern in contropiede ha la chance per il pareggio (bravissimo Ospina a dirgli di no). L'occasione creata infonde coraggio ai biancorossi, che si spingono in avanti alla ricerca del pari (dentro Grosicki e Teodorczyk), ma nel momento migliore della Polonia arriva il graffio del Tigre Falcao, che ottimamente servito da Quintero scappa in verticale e fa 2-0 (70'). Con 20' da giocare ci sarebbe ancora il tempo per rimettere in pedi la gara, ma ancora James Rodriguez inventa uno spettacolare cambio gioco mancino e spalanca la via della rete a Cuadrado, che apre il piatto, segna il tris e manda i titoli di coda al match. La Polonia, che alla vigilia forse era la favorita, torna a casa, alla Colombia servirà vincere l'ultimo match per essere sicura degli ottavi.