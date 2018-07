Mondiali, ottavi: Croazia-Danimarca 4-3 dcr, eroe Subasic

Un'altra maratona di emozioni. Dopo la festa della Russia nel pomeriggio esulta ai rigori anche la Croazia, che supera la Danimarca 4-3 e sfiderà proprio i padroni di casa ai quarti di finale. Eroe della qualificazione è stato Subasic, che ha parato tre rigori su cinque regalando la vittoria ai suoi, torna a casa invece l'altro protagonista della serata, Schmeichel, che sotto gli occhi del padre in tribuna ipnotizza Modric a 5' dalla fine dei supplementari e poi anche Badelj e Pivaric ai rigori. I tempo regolamentari si erano chiusi sul risultato di 1-1 in virtù dei gol, entrambi nei priim 4 miunti, di Jorgensen e Mandzukic.

Croazia-Danimarca 4-3 dcr (cronaca e tabellino)

Brozovic vince il ballottaggio per un posto da titolare con Badelj, in avanti c'è Mandzukic, nella Danimarca al centro dell'attacco agisce invece l'atalantino Corneliuis. L'avvio di gara è da pazzi: dopo 2' minuti da una rimessa laterale si accende una mischia nell'area croata che Jorgensen risolve battendo col sinistro un Subasic non impeccabile, due minuti arriva la risposta di Mandzukic, che raccoglie il pallone in area dopo un pasticcio della difesa danese e firma l'1-1. Dopo i fuochi d'artificio iniziali le squadre si studiano per qualche minuto, la Croazia fa la partita e la Danimarca si difende, ma la prima occasione è danese, Subasic chiude la porta in faccia a Braithwaite (26'). Il pericolo corso scuote la Croazia, che intorno alla mezz'ora va due volte vicina al vantaggio con Rakitic e Perisic, il pressing offensivo del centrocampo croato mette in difficoltà i danesi, Lovren sfiora il gol di testa poi nel finale Eriksen sbaglia un cross a per poco non sorprende Subasic: si va al riposo sull'1-1.

A inizio ripresa Hareide manda in campo Schone per Christensen e rende il suo centrocampo ancora più difensivo, la Croazia fa possesso ma non accelera, la partita è molto equilibrata e a vincere sembra essere la paura di prendere di gol. Ne viene fuori una gara completamente bloccata e praticamente priva di occasioni da rete da una parte e dall'altra. Il ct danese prova a dare una scossa inserendo Jorgensen per Cornelius (65'), quello croato risponde con Kovacic per Brozovic (70'), e due minuti dopo arriva il primo tiro nello specchio del secondo tempo con Jorgensen che calcia in bocca a Subasic. Nel finale la Crozia aumenta la pressione alla ricerca del gol che eviterebbe i supplementari, Modric ci prova da fuori, Perisic ha un'occasione di testa, poi dopo l'infortunio di Strinic (82') quello dei croati diventa un assedio: Rebic semina il panico ma guadagna solo un corner, Pivaric calcia senza fortuna dal limite, ma il muro danese non crolla e si va ai supplementari.

In avvio di primo tempo Danimarca più coraggiosa e propositiva rispetto al finale dei regolamentari, i giocatori in maglia bianca cercano di sfruttare la superiorità nel gioco aereo e mettono sotto pressione la Croazia e allora per cercare di far salire la sua squadra il ct croato inserisce Kramaric per Perisic, ma l'occasione più pericolosa è danese col destro da fuori di Shone.

Il secondo tempo si apre con Sisto al posto di Braithwaite (quarta sostituzione) e il neo entrato si mette subito in mostra andando vicino al gol col sinistro, poco dopo Badelj prende il posto di Mandzukic (probabilmente in ottica rigori). Quando i calci dal dischetto sembrano ormai inevitabili, a 5' dal termine l'episodio che avrebbe potuto cambiare il match: Modric illumina in verticale per Rebic, che salta Schmeichel e viene steso da Jorgensen (solo ammonito) con la porta spalancata. Sul dischetto si presenta Modric, che però si fa ipnotizzare dal portiere danese (suo padre era in tribuna): si resta sull'1-1 fino al triplice fischio, per decidere chi sfiderà la Russia serviranno i rigori.

La sequenza dei rigori

Eriksen PARATO

Badelj PARATO

Kjaer GOL

Kramaric GOL

Krohn Dehli GOL

Modric GOL

Schone PARATO

Pivaric PARATO

Jorgensen PARATO

Rakitic GOL