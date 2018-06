Mondiali, Nigeria-Islanda 2-0: Musa tiene viva l'Argentina

La Nigeria sconfigge 2-0 l'Islanda nella seconda giornata del Gruppo D e oltre a sognare un'inattesa quanto storica qualificazione alla fase successiva del Mondiale, tiene anche vive le speranze di ottavi di finale dell'Argentina, uscita a pezzi dalla gara di ieri con la Croazia. Dopo un primo tempo molto combattuto ma decisamente poco divertente, gli africani sbloccano il match al 5' della ripresa con Musa, che chiude i conti a un quarto d'ora dalla fine siglando la doppietta personale che vale anche parità nella differenza reti, che alla fine potrebbe risultare molto importante.

Nigeria-Islanda 2-0 (cropnaca, tabellino e classifica)

Era la partita più attesa del giorno, incollati alla televisione oltre gli abitanti della piccola Islanda (nella gara inaugurale share tv del 99,6%) e della popolosissima Nigeria, c'erano anche tutti quelli dell'Argentina, col cuore in gola a tifare contro i vichinghi per non vedere il loro Mondiale finire già al girone e con una giornata di anticipo. I tifosi dell'Albiceleste avranno tremato nei primi cinque minuti, quando Sigurdsson è andato due volte al tiro da buona posizione impegnando il portiere africano, ma col passare dei minuti la loro preoccupazione probabilmente si è trasformata in noia per il primo tempo più brutto di Russia 2018 fino a questo momento. Tanta tensione, tanto agonismo, ottime doti atletiche, ma emozioni praticamente zero e partita ricca di errori e tecnicamente povera. L'Islanda, abituata a giocare di rimessa, va paradossalmente in difficoltà se non viene attaccata e la Nigeria resta compatta dietro per non rischiare di subire un gol che avrebbe il sapore della condanna. L'unico tiro in porta della prima frazione, ad eccezione di quelli di Sigurdsson, arriva al 30' con l'ex Pescara Bjarnason, si va al riposo su uno scontato 0-0.

La ripresa inizia senza cambi e per i primi minuti sembra di assostere alla stessa gara del primo tempo, ma al 50' la partita cambia: l'Islanda perde palla sulla trequarti offensiva, Moses galoppa sulla destra fino al limite dell'area e mette in mezzo per Musa, stop volante e tiro in controbalzo col destro che fa esplodere la panchina africana e...tutta l'Argentina. Nonostante manchi ancora molto tempo, per i vichinghi è un colpo da ko: costretti ad attaccare alla ricerca del pari scoprono il fianco ai velocissimi avversari e invece di creare occasioni si trovano spesso a rincorrere gli avversari. Noibi ci prova con una botta da fuori, Moses e Musa seminano il panico sulle rispettive fasce e a 20' dalla fine arriva anche la traversa dello stesso Musa. Il gol è maturo, l'Islanda è un pugile che barcolla e allora Musa, ancora lui, vola via sulla sinistra, salta due difensori, entra in area e firma il 2-0 che manda i titoli di coda al match e fa sognare un intero continente. Che rischia di svegliarsi pochi minuti dopo, quando il Var assegna un rigore agli islandesi per un fallo ingenuo ed evitabile, ma Sigurdsson calcia incredibilmente alle stelle fotografando la deludente gara dei suoi. Alla fine esplode la festa biancoverde, agli africani verosimilmente basterà non perdere con l'Argentina per staccare il pass per gli ottavi di finale.