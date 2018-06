Mondiali, Messico-Svezia 0-3, ma è festa per due

Chissà se Zlatan Ibrahimovic ora cambierà idea e con lui anche noi italiani: la Svezia travolge il Messico con uno spettacolare 3-0 e vola agli ottavi di finale, in barba al suo miglior giocatore neppure convocato e convinto che con lui la nazionale avrebbe fatto meglio. Per fortuna del Tricolor, la Corea del Sud ferma la Germania e consente ai centroamericani di passare il turno. Gli scandinavi hanno fatto fuori l'Olanda nelle qualificazioni, la nostra Nazionale al playoff e ora, pur avendo perso lo scontro diretto, anche la Germania: sembra un miracolo, forse è soltanto organizzazione.



Il Messico, forte di 6 punti in due partite, entra in campo con l'atteggiamento sbagliato. La Svezia è subito pericolosa con una punizione di Forsberg respinta da Ochoa, poi Berg sfiora il palo con una rovesciata all'interno dell'area del portiere. La replica del Tricolor è affidata a Vela: il suo sinistro termina di pochissimo fuori. Ma poco dopo è ancora Forsberg ad andare vicinissimo al vantaggio sprecando a tu per tu col portiere. C'è solo la Svezia in campo: un mani di Hernandez viene valutato involontario anche dal Var, poi Ochoa compie un miracolo su Berg e prima dell'intervallo è ancora Berg a sfiorare il vantaggio.



Nella ripresa la storia non cambia: Svezia all'attacco, Messico in tilt. Quello che cambia è il risultato: al 50' è Augustinsson a sbloccarlo con una zampata su cross dalla destra, sul quale Claesson aveva mancato l'impatto col pallone. Il Tricolor perde completamente la bussola e la Svezia dilaga: il raddoppio lo firma Granqvist su rigore conquistato da Berg (netto il fallo di Moreno), poi un'autorete di Alvarez vale il tris. Ma alla fine fanno festa tutti.