Mondiali, Messi e Ronaldo eliminati: la caduta degli dei

Il destro fiacco di Messi, quello sballato di Cristiano Ronaldo: i tiri della disperazione finiti male. Il rigore sbagliato da uno, imitato dall'altro: i marziani che diventano umani. L'eliminazione agli ottavi del Mondiale, comune a entrambi. Come tante altre cose. Sono i due migliori giocatori del mondo, lo sono oggi e lo sono da dieci anni. Si sono divisi i Palloni d'oro, cinque a testa, dal 2008, le Scarpe d'oro (5-4 per Leo, con Suarez e Forlan strani intrusi in un paio di occasioni), e persino le Champions League (5-3 per Cristiano). Non si divideranno mai i Mondiali, perché se proprio dovesse esserci un miracolo, ci sarà spazio al massimo per uno solo, ma tutto lascia pensare che entrambi chiuderanno la carriera senza il trionfo della consacrazione, quello che ha resi nell'immaginario collettivo Pelé e Maradona i due migliori calciatori della storia.



L'Argentina è andata a casa eliminata dalla Francia palesando ancora una volta tutti i propri limiti: non era squadra, non aveva un c.t. degno di tale nome. Sampaoli ha fallito, Messi con lui, come aveva fatto con altri allenatori: nel 2014 era arrivato in finale brillando nelle prime tre partite e sparendo progressivamente nelle altre; Ronaldo almeno ha vinto un Europeo due anni fa, in Russia è partito alla grande, segnando una tripletta alla Spagna e poi il gol decisivo al Marocco, poi ha sbagliato un rigore con l'Iran e poi ha fatto quasi scena muta con l'Uruguay.



Barcellona e Real Madrid, nei loro momenti migliori, hanno esaltato i due giocatori più forti del decennio che si sono via via trasformati in centravanti. Messi, con la Francia, è tornato falso 9 come ai tempi di Guardiola, ma si è ritrovato a fare il falso regista perché altrimenti di palloni non ne arrivavano e l'area degli avversari si ritrovava spesso vuota, anche perché Higuain e a lungo Aguero erano in panchina con Sampaoli. Ronaldo non ha toccato un solo pallone in area per 45 minuti contro l'Uruguay e anche lui, per giocare qualche pallone, ha giocato lontano dalla porta.



Argentina e Portogallo, semplicemente, non sono Barcellona e Real: se Messi e Ronaldo sono Maradona e Pelé, invece, nessuno può dirlo. Quello che è certo è che al Mondiale non hanno mai segnato un gol nella fase a eliminazione diretta: hanno avuto quattro possibilità, forse ne avranno un'altra nel 2022. Ma non chiedete a nessuno dei due di vincere.