Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di sabato 16 giugno

14:35 Werner: "Italia fuori? meglio per noi"

"È un peccato che l'Italia non ci sia al Mondiale ma per noi tedeschi è meglio: siete il nostro spauracchio". Così l'attaccante della Germania Timo Werner in un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

14:00 Argentina-Islanda, le formazioni ufficiali

The matches keep on coming!



Next up: #ARGISL pic.twitter.com/gbtQB307a6 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2018

12:30 Modric: "Possiamo fare grandi cose"

12:00 Ramos, cuore di capitano

Luka Modric suona la carica per la Croazia: "Credo che questa generazione giustificherà tutti gli elogi che le sono piovuti addosso e farà qualcosa di grande"

No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña 🇪🇸 pic.twitter.com/SNizXiBW1Y — Sergio Ramos (@SergioRamos) 16 giugno 2018

11:20 L'eccitazione degli australiani

"Non si tratta di non sbagliare, si tratta di non mollare mai. Sempre nella mia squadra, De Gea. Avanti così". Sergio Ramos sostiene il portiere della nazionale spagnola, autore di una papera contro il Portogallo sul secondo gol di Cristiano Ronaldo.

11:00 Francia-Australia, le formazioni

The teams are in for #FRAAUS pic.twitter.com/fnrkT1Iar9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 giugno 2018

10:00 Marocco, Bouhaddouz si scusa

Aziz Bouhaddouz chiede scusa al Marocco dopo l'autogol decisivo contro l'Iran: "È stata una partita difficile per tutti noi. Abbiamo cominciato bene, ma non abbiamo giocato come avevamo previsto. È un momento amaro per noi. Sfortunatamente nel calcio succede e oggi è successo a me. Mi scuso con la squadra, i tifosi e i 35 milioni di marocchini. D'ora in poi sono l'idiota, ma cambierò la situazione perché sono in questo sport da tanti anni. I compagni mi hanno sostenuto, ora dovremo unirci e ricompattarci".

09:30 Islanda, la carica di Gudjohnsen

Eidur Gudjohnsen suona la carica per l'Islanda: "Giochiamo questo Mondiale senza paura - ha spiegato l'ex attaccante del Chelsea -, non siamo una meteora. In tanti tiferanno per noi. È una piacevole responsabilità"

09:15 Uruguay, i bambini impazziscono

09:00 Colpo Mondiale, vince El Shenawy

08:45 Russia, un passo indietro...

La reazione dei russi al Fifa Fan Fest di Mosca dopo il primo gol all'Arabia Saudita



That moment when #RUS scores the first goal of the #WorldCup and the #FIFAFanFest goes crazy! pic.twitter.com/ZzKN2EtJ15 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 16 giugno 2018

08:40 Belgio, Ciman lascia il ritiro

@LaurentCiman23 left the group this morning. Laurent returned to 🇧🇪 and will now remain one of our stand-by players, until Sunday evening 5pm. R. Martínez thanks him for his professionalism and contribution to the team during our #WorldCup preparation. #REDTOGETHER — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) 16 giugno 2018

08:30 IL PROGRAMMA

Il programma mondiale di sabato 16 giugno 2018.



Ore 12, Kazan: Francia-Australia (1ª giornata Gruppo C)

Ore 15, Mosca: Argentina-Islanda (1ª giornata Gruppo D)

Ore 18, Saransk: Perù-Danimarca (1ª giornata Gruppo C)

Ore 21, Kaliningrad: Croazia-Nigeria (1ª giornata Gruppo D)