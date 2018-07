Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di mercoledì 4 luglio

12:15 Falcao: "Arbitro vergognoso"

Il capitano della nazionale colombiana Radamel Falcao ha definito "vergognoso" l'arbitraggio dell'americano Mark Geiger durante la partita Colombia-Inghilterra, conclusasi ai rigori per 3-4 in favore dei Tre Leoni. Lo riporta La Vanguardia. "Assegnare la partita a un arbitro americano è stata una decisione controversa - ha detto Falcao - Sul campo parlava solo in inglese. In qualsiasi situazione dubbia si schierava dalla parte degli inglesi. È una vergogna".

12:10 Tifoso inglese fermato

Un tifoso inglese è stato fermato per aver imbrattato la statua del calciatore dello Spartak Mosca, Fyodor Cherenkov, con la scritta "England" poco prima della partita Colombia-Inghilterra, che si è disputata ieri allo stadio Spartak di Mosca. Il tifoso, che si chiama Rufus Hall, si è scusato per l'azione commessa: "Mi dispiace e mi vergogno - ha detto - Se avessi saputo che la mia azione avrebbe offeso delle persone non l'avrei mai fatto. Chiedo scusa".

12:00 Salvini anti-Francia

"A me vanno bene tutte, tranne la Francia... Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più". È la battuta con cui il leader della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'Ansa su quale squadra tifi ai Mondiali.

11:00 Lingard: "Mamma, non torno..."

Jesse Lingard, centrocampista dell'Inghilterra, festeggia così la qualificazione ai quarti del Mondiale.



No mum, I’m not coming home. It’s... pic.twitter.com/VdFHVoEfTI — Jesse Lingard (@JesseLingard) 3 luglio 2018

10:30 Russia, il 17% ci crede...

Il 17% dei russi crede che la Russia vincerà i Mondiali. Prima della vittoria contro la Spagna agli ottavi, solo l'8% credeva in questa possibilità. Lo dice un sondaggio del Centro Russo di Analisi dell'Opinione Pubblica, secondo quanto riportato dai media russi. Secondo lo stesso sondaggio, il 71% dei russi ha seguito la partita Spagna-Russia ma solo il 46% di questi credeva in una possibile vittoria della nazionale di casa.

10:00 Brasile, buone notizie

Marcelo pienamente recuperato, Douglas Costa in gruppo: buone notizie per il Brasile in vista del quarto di finale contro il Belgio. Il terzino sinistro del Real Madrid si riprenderà il posto da titolare con Filipe Luis che tornerà in panchina, l'ala della Juve sarà disponibile a gara in corso, considerando anche l'ultimo devastante Willian visto contro il Messico.

09:00 Maradona: "Colombia rapinata"

"La Colombia ha subito una rapina monumentale". A parlare non è un esponente dei Cafeteros, ma Diego Armando Maradona, che in realtà ha visto la partita indossando la maglia dei "cugini" sudamericani. L'ex Pibe de Oro ha fatto più che altro il tifo contro l'Inghilterra, ma non gli è andata bene: "L'arbitro Geiger, che è statunitense, conoscerà le regole del baseball, non certo quelle del calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane e invece lui ha dato rigore contro i colombiani che hanno perso senza aver alcuna colpa. Perché non ha chiesto l'intervento della Var? Bisogna chiedere scusa al popolo colombiano, gli arbitri li sceglie Collina che è stato a sua volta nominato da Infantino che avrebbe dovuto liberare la Fifa dalla corruzione e dai ladri ma in questa partita abbiamo visto tutto il contrario: la Fifa è ancora vecchia e truccata. Ero commosso quando mi aveva detto che avrebbe liberato la Fifa dal marciume, e invece...". Parola di ambasciatore Fifa...

08:30 James, cuore a pezzi

08:15 Comanda Kane