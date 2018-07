Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di martedì 3 luglio

09:25 svizzera, lang: "un sogno che si avvera"

Michael Lang ha parlato alla vigilia della sfida contro la Svezia. Il terzino domani rimpiazzerà lo squalificato Stephan Lichtsteiner: "Sono sogni che diventano realtà: da una parte il trasferimento all'estero, dall'altra giocare titolare in una partita dal sapore storico per la nostra Nazionale con la possibilità di andare ai quarti. Dopo l'ammonizione di Stephan contro il Costa Rica, non ci avevo nemmeno pensato, è stato Bürki a venire a dirmi che sarebbe toccato a me. Forse è meglio saperlo in anticipo per prepararsi con calma".

09:10 Argentina 'ostaggio' di sampaoli, i tifosi sognano simeone

Dopo la fatale roulette mondiale, in Argentina è iniziata la resa dei conti. Da una parte il tecnico Jorge Sampaoli, che dopo il flop russo ha subito chiarito di non avere la minima intenzione di dimettersi, dall'altra il presidente federale Claudio "Chiqui" Tapia, impegnato a contenere la pressione popolare che ne vorrebbe l'esonero immediato. Nel frattempo in patria è già partito il toto allenatore, tra sogni più o meno irrealizzabili e ipotesi suggestive il nome che la gente vorrebbe è quello del Cholo Simeone. Ma a frenare tutto, mentre si parla di rifondazione e ricambio generazionale con decine di giocatori candidati a raccogliere l'eredità della cosiddetta generazione frustrata, c'è il contratto quinquennale firmato poco più di un anno fa da Sampaoli. Un contratto blindato da una clausola anti-esonero monstre.

08:50 colombia-inghilterra, probabili formazioni

COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Arias, Mina, D. Sánchez, Mojica; C. Sanchez, Uribe; Cuadrado, Quintero, Muriel; Falcao. A disposizione: Vargas, Cuadrado, Diaz, Murillo, Zapata, Lerma, Barrios, Borja, Bacca, James. CT: Pekerman

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; P. Jones, Maguire, G. Cahill; Trippier, Henderson, Alli, Young; Lingard, Kane, Sterling. A disposizione: Butland, Pope, Maguire, Walker, Henderson, Rashford, Vardy, Rose, Stones, Dier, Delph, Loftus-Cheek. CT: Southgate

08:45 "let's party"

Il Daily Express di questa mattina apre in prima pagina con la partita di questa sera tra Colombia e Inghilterra titolando: "Let's party". Il ct Southgate ha chiesto ai propri giocatori di scendere in campo con l'idea di permettere a una nazione intera di festeggiare come in un giorno speciale.

08:30 Il giappone perde al 90': pulisce lo spogliatoio e ringrazia

Giappone:i giocatori lasciano lo spogliatoio 'uno specchio' e messaggio con scritto 'Grazie'.

I loro tifosi hanno portato via le loro cartacce. Extraterrestri.#mondialimediaset #WorldCup @stanzaselvaggia https://t.co/aUCfIbgnon via https://t.co/XgVijN2hJn — Irma D'Alessandro (@ladalessandro) 3 luglio 2018

08:15 accadde oggi: mezzo san paolo tifava maradona

3 luglio 1990, Italia-Argentina 1-1 (3-4 dcr). La semifinale di Italia '90 è, purtroppo, indimenticabile: sono le notti magiche, è il gruppo di Azeglio Vicini, un mix di giovani e di giocatori d'esperienza. Qualità a non finire e talenti come Schillaci e Roberto Baggio rimasti nel cuore della gente. La cavalcata Mondiale, cinque vittorie in fila e zero gol subiti, si ferma a Napoli in semifinale contro l'Argentina di Diego Armando Maradona. Segna Schillaci, pareggia Caniggia su un'uscita a vuoto di Zenga. Ai rigori sono fatali gli errori di Donadoni e Serena. Festaggia la Selecciòn, gli azzurri si consolano con il successo contro l'Inghilterra (2-1) nella finalina per il terzo posto.

08:00 Il programma di oggi

Oggi si chiude il quadro degli ottavi di finale:

Svezia-Svizzera ore 16:00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT) - Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 15.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).

Colombia-Inghilterra ore 20:00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT) - Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 19.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).