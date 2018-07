Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di lunedì 2 luglio

11:45 Senegal, protesta contro la Fifa

In due lettere alla Fifa, la federcalcio del Senegal ha protestato contro la regola del Fair Play - per la prima volta adottata ai Mondiali - che ha determinato l'eliminazione della nazionale africana in favore del Giappone. I senegalesi sostengono che durante la partita contro la Polonia, il Giappone avrebbe smesso di attaccare dal 75', subito dopo il gol della Colombia contro il Senegal, grazie al quale i giapponesi hanno chiuso a pari merito con gli africani raggiungendo gli ottavi grazie a un minor numero di cartellini gialli rispetto ai senegalesi. "La federazione ritiene che la nazionale giapponese ha smesso letteralmente di giocare contro la Polonia non appena il risultato della partita parallela si è volto a loro favore", dice la lettera. "Siamo delusi dalla mancanza di fair play del Giappone. In futuro la Fifa deve punire le squadre che giocano così". I senegalesi ritengono che in casi come questi la regola del Fair Play "non ha alcun senso".

10:50 Schmeichel si commuove

"Senza parole. Non potrei essere più orgoglioso del mio paese, di mio figlio, dei suoi compagni, di tutto lo staff e del nostro fantastico c.t. Age Hareide. Una volta cadute tutte le lacrime, capiremo quanto stiamo stati bravi": Peter Schmeichel, papà di Kasper, portiere della Danimarca, e a sua volta ex numero uno della nazionale danese, scrive un post commovente su Twitter, accompagnandolo con una foto d'epoca di lui che tiene per mano il figlio, allora ancora bambino.

10:30 Russia, i complimenti di Putin

Il presidente russo Vladimir Putin si è congratulato con i giocatori della nazionale per la vittoria contro la Spagna agli ottavi del Mondiale. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax. "Ciò che importa nello sport sono i risultati e questo è un risultato vincente per la nostra nazionale", ha detto Putin in una telefonata al c.t. russo Cherchesov. Il presidente si è complimentato con il tecnico per la tattica usata durante la partita e gli ha augurato buona fortuna nella fase successiva del torneo.

09:30 Mourinho: "Grandi a casa, fantastico"

Il tecnico del Manchester United, José Mourinho, valuta positivamente la prematura eliminazione delle squadre date per favorite ai Mondiali. "Le grandi squadre di questo Mondiale perdono e vanno a casa: tutto ciò è fantastico - ha detto - Dimostra che il calcio è un gioco di squadra. Le nazionali non dovrebbero dipendere dalle grandi star".

08:30 Il programma di oggi

Oggi sono in programma altri due ottavi di finale del Mondiale. Ecco la guida



Brasile-Messico in diretta alle ore 16.00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT): telecronaca di Fabrizio Ferrero, commento tecnico di Massimo Paganin

Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 15.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).



Belgio-Giappone in diretta alle ore 20.00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT): telecronaca di Sandro Piccinini, commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 19.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).