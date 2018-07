Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di domenica 8 luglio

"Volevate fare la storia e la state facendo". Dal profilo twitter di Kensington Palace, dimora reale inglese, arrivano i complimenti per la nazionale inglese: "È un Mondiale incredibile e ci stiamo godendo ogni minuto. Meritate questo momento, il calcio sta tornando a casa".



You wanted to make history @England and you are doing just that. This has been an incredible #WorldCup run and we’ve enjoyed every minute. You deserve this moment – Football’s Coming Home! W