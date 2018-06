Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di domenica 17 giugno

14:35 L'AGENTE DI SALAH: "E' PRONTO"

Mohamed is fit. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) 17 giugno 2018

14:00 NEYMAR, NUOVO LOOK PER IL DEBUTTO

12:55 LE FORMAZIONI DI COSTA RICA-SERBIA

12:00 SVIZZERA, PETKOVIC: "VOGLIAMO IL PRIMO POSTO"

Vladimir Petkovic carica la Svizzera, attesa questa sera dalla difficile sfida contro il Brasile. "L'obiettivo, per quanto difficile, è arrivare primi nel girone. Anche perché agli ottavi rischiamo di incontrare la Germania e preferirei evitare. Sappiamo che non sarà facile battere la Selecao ma la mia squadra è forte di testa" spiega il ct degli elvetici alla Gazzetta dello Sport.

11:30 MARADONA, SCUSE PER IL SIGARO

10:45 MOURINHO: "AVREI PARATO COME CABALLERO..."

Josè Mourinho non va per il sottile nei confronti di Caballero, tutt'altro che impeccabile contro l'Islanda. "Io o Caballero in porta sarebbe stata la stessa identica cosa perché avrei parato esattamente come lui" la stoccata rivolta dall'allenatore del Manchester United all'estremo difensore dell'Argentina.

09:50 FEDERER INCORAGGIA LA SVIZZERA

La Svizzera è chiamata a una grande impresa contro il Brasile ma può contare su un tifoso speciale, Roger Federer. "La squadra vive in un clima di armonia. Non voglio aumentare la pressione, ma mi sento che qualcosa di buono sta per accadere: poco importa se si passa per un pareggio o una vittoria all'ultimo minuto, ma l'importante è piazzare il colpo vincente" dichiara il tennista che oggi giocherà la finale del Torneo di Stoccarda contro Raonic.

09:30 MAROCCO, AMRABAT SALTA IL PORTOGALLO

Nordin Amrabat salterà la sfida contro il Portogallo in programma mercoledì prossimo. Il centrocampista del Marocco è stato costretto a uscire per un colpo alla testa nel corso della sfida contro l'Iran e ha riportato una commozione cerebrale: per lui una settimana di riposo.

08:45 CRESPO: "MESSI NON E' MARADONA"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Hernan Crespo dice la sua sul flop di Messi coN l'Islanda. "Leo non è mica Maradona, da solo non vince un Mondiale. Questo devono capirlo prima tutti gli argentini e poi i suoi compagni di squadra. Lui è un fenomeno se viene messo nelle condizioni giuste, come al Barcellona. Altrimenti pure lui fa fatica. Chi lo ha aiutato ieri? Di Maria non ha saltato una volta l'avversario, i centrocampisti non lo hanno supportato" sottolinea l'ex attaccante dell'Albiceleste.

08:20 RONALDO CARICA IL BRASILE

Tem craque na área! Veja como foi a visita do @Ronaldo à #SeleçãoBrasileira. Amanhã tem Brasil em campo! #GigantesPorNatureza #Copa2018 pic.twitter.com/5a3gA8aY8b — CBF Futebol (@CBF_Futebol) 17 giugno 2018

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

GRUPPO E 1.a giornata

Costa Rica- Serbia ore 14 su Italia 1

Brasile-Svizzera ore 20 su Canale 5



GRUPPO F 1.a giornata

Germania-Messico ore 17 su Italia 1