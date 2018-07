Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie di domenica 1 luglio

11:30 Maradona, scuse a Sergio Ramos

Diego Maradona si è scusato con il capitano della Spagna, Sergio Ramos, dopo avere dichiarato che il difensore del Real Madrid non ha la stoffa del leader. "Se Sergio Ramos si è offeso, sono disposto a scusarmi", ha detto Maradona, che ha poi ribadito la propria opinione sull'andaluso. "Ma questo non cambia il mio punto di vista. Si, è un ottimo giocatore e un grande capitano. Ramos può diventare il leader della Nazionale, ma per me non lo è ancora. Non m'importa cosa dice la gente di me e continuo a pensare liberamente".

11:00 Reina carica la Spagna

"Oggi è uno dei quei giorni che sogni da bambino. Godiamocela, signori. Come squadra, contro tutto e tutti". Pepe Reina, portiere che giocherà nel Milan la prossima stagione, carica così la Spagna a poche ore dalla sfida con la Russia.

#RUSvSPN @SeFutbol Hoy llega uno de esos dias con los q sueñas desde niño...Disfrutemos señores!! Como EQUIPO ante todo y todos!! pic.twitter.com/r27tFPki6c — Pepe Reina (@PReina25) 1 luglio 2018

10:30 Russia, arriva la multa

La federcalcio russa dovrà pagare 10 imila franchi di multa alla Fifa per via di uno striscione dal contenuto discriminatorio esposto durante la partita fra la Nazionale di casa e l'Uruguay, valida per i gironi di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Lo riportano i media russi. La Fifa non ha specificato il contenuto dello striscione incriminato.

10:00 La Francia balla pure sul bus

Images exclusives du voyage des Bleus après la victoire face à l'Argentine (4-3) ! 🇫🇷 #FiersdetreBleus #FRAARG



Plus d'images du voyage ici: https://t.co/VME7nxT2uR pic.twitter.com/dlUhtzITPG — Equipe de France (@equipedefrance) 1 luglio 2018

09:30 Pelé, complimenti a Mbappé

Congratulations, @KMbappe. 2 goals in a World Cup so young puts you in great company! Good luck for your other games. Except against / Parabéns, Kylian. Marcar 2 gols em uma partida da Copa te coloca em boa companhia! Boa sorte no resto da competição. Exceto contra o 🇧🇷! https://t.co/DW0XcJF49m — Pelé (@Pele) 30 giugno 2018

09:00 Croazia, Perisic è carico

Ivan Perisic says the atmosphere in the #CRO camp is the best he’s ever experienced at a major tournament.



How far do YOU think Croatia can go at Russia 2018? pic.twitter.com/FRbW7O4t81 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 1 luglio 2018

08:30 Ottavi, il programma

Perisic suona la carica alla vigilia di Croazia-Danimarca. "Questo è il mio quarto grande torneo - dice l'ala dell'Inter in gol contro l'Islanda - e posso dire che l'atmosfera è la migliore che abbia mai visto. Anche in Francia (Euro 2016, n.d.r.) le cose andarono bene, ma ci mancò un po' di fortuna per andare avanti. Alcune cose devono andare al posto giusto nello stesso momento e i giocatori devono essere davvaero al top. Ma dobbiamo proseguire partita dopo partita e vedere dove arriveremo alla fine"

Oggi si giocano due ottavi di finale del Mondiale: ecco il programma con la guida tv



Spagna-Russia in diretta alle ore 16.00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT): tlecronaca di Pierluigi Pardo, commento tecnico di Aldo Serena



Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 15.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).



Croazia-Danimarca in diretta alle ore 20.00 su Canale 5 e Canale 5 HD (canali 5 e 505 del DTT): telecronaca di Massimo Callegari, commento tecnico di Roberto Cravero.



Mai dire Mondiali con il commento della Gialappa’s Band a partire dalle ore 19.30 su Mediaset Extra FIFA World Cup e Mediaset Extra FIFA World Cup HD (canali 34 e 534 del DDT).