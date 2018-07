Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie del 7 luglio

14:40 SVEZIA-INGHILTERRA, FORMAZIONI UFFICIALI

13:50 VARANE: "SOGNO MONDIALE"

"Speriamo di diventare campioni del mondo. Sentiamo il fervore in Francia. Ringraziamo i nostri sostenitori e vogliamo dare il massimo per renderli orgogliosi. A questo punto del torneo non c'è una squadra favorita, rimangono solo compagini forti e noi abbiamo davanti una partita molto difficile. Dovremo dare il meglio contro il Belgio". Così il francese Raphael Varane in conferenza stampa dal ritiro il giorno dopo la sfida vittoriosa con l'Uruguay che ha proiettato i Bleus alla semifinale del Mondiale. Il difensore del Real Madrid anche del gol che ha sbloccato il risultato, ha fatto grandi elogi al portiere Lloris, che dopo la sue rete ha compiuto una grande parata su Caceres, impedendo l'immediata rimonta degli avversari. Parlando dei prossimi avversari, Varane ha sottolineato la forza del gruppo e dei singoli, da Lukaku ad Hazard e De Bruyne. "Con loro non puoi sbagliare nulla, ma noi siamo pronti".

12:30 DISAVVENTURA A MOSCA PER UN REPORTER

Come riporta l'Ansa brutta avventura a Mosca per un commentatore della britannica BBC, drogato e derubato dei suoi averi da un tassista. L'uomo - l'identità non è al momento conosciuta - ha infatti fermato una vettura in pieno centro, nei pressi del teatro Bolshoi, e dopo essere salito a bordo il conducente gli ha offerto una tazza di caffè. "Il cittadino britannico ha bevuto il caffè, ha perso la coscienza e si è svegliato fuori dalla stazione della metropolitana Dinamo, senza il suo cellulare e le carte bancarie", ha raccontato una fonte di polizia a Interfax. Più tardi ha scoperto che dalla sua carta sono state ritirate oltre 500 sterline. In tutto il valore del furto ammonta a 1.000 sterline. La caccia al tassista-malvivente è in corso. Interfax precisa di non aver ottenuto una conferma ufficiale dalla polizia.

11:35 I MEDIA BRASILIANI DOPO IL KO

La coppa del mondo di calcio non c'è più, è diventata una 'eurocoppa': con questo titolo uno dei maggiori media brasiliani, O Globo online, racconta la disfatta dei verdeoro di ieri sera, eliminati dal Belgio a Russia 2018. Il sito sottolinea che dopo l'eliminazione di Uruguay e Brasile, "solo le squadre del vecchio continente si disputano la coppa". Ma se questa è l'apertura, di taglio 'politico', tutto il resto dei servizi sono un rigirare il coltello nella piaga di una sconfitta bruciante: o Globo scrive di "lezione dolorosa", riferisce che Neymar "è stato preso di mira dalle critiche nelle reti social" dopo la partita, e riporta le parole di Coutinho: "adesso ci verrà riversata addosso un sacco di mer...". Sul sito di O Globo c'è ampio spazio anche ai media argentini Clarin e Olè ('la sesta può aspettare'), che ha pubblicato commenti molto critici sulla prestazione dei brasiliani e di Neymar in particolare.

11:00 SVEZIA-INGHILTERRA: SCOMMESSA IBRA-BECKHAM

10:30 SVEZIA, ALLARME IN HOTEL

Mattinata agitata per la Svezia, a poche ore dalla sfida con l'Inghilterra che vale la semifinale: verso le 8:30 nell'hotel in cui alloggia la squadra del ct Andersson è suonato un allarme incendio probabilmente fatto scattare da qualche ospite che fumava in camera. La Svezia è quindi stata costretta ad evacuare, non senza fastidio, per poi rientrare nelle camere.

10:00 RIVERA STUPITO DAL BRASILE

Ha seguito in piedi, con il volto perplesso davanti al maxischermo, gli ultimi 6 minuti della disfatta del Brasile al Mondiale contro il Belgio, come quando in campo c'era lui, tanti anni fa, e per la Seleçao le cose andavano in tutt'altra maniera: Giani Rivera manifestava stupore ieri sera mentre si configurava la più grande sorpresa di Russia 2018. Tutt'intorno l'Aic, sindacato calciatori italiani, festeggiava i suoi 50 anni con una cena nella basilica Palladiana di Vicenza: lui, l'ex golden boy, cercava una ragione "al mondo che è evidentemente è cambiato". "Non ci sono dubbi -ha poi spiegato- le gerarchie sono completamente cambiate e non solo nel calcio. C'è più equilibrio, la realtà è meno definita, e così capita anche che una squadra considerata favoritissima come il Brasile vada a casa. Fermo restando -ha concluso l'uomo ritenuto l'incolpevole simbolo della disfatta azzurra al Mondiale 1970 contro il Brasile di Pelè- che il Belgio ha giocato una gara perfetta, sempre propositiva" scrive l'Ansa.

09:30 GUARDADO A NEYMAR: "E ORA CHI VA A CASA?"

Dopo aver battuto il Messico, Neymar aveva ironizzato: "Prima della partita hanno parlato tanto, adesso devono tornarsene a casa". La strada del Brasile però non è stata molto più lunga, vista la sconfitta con il Belgio e per Andres Guardado è il momento della vendetta. Su Instagram il centrocampista messicano ha scritto: "E ora chi va a casa?", evidentemente riferito a Neymar.

09:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

Quarti di finale: Svezia-Inghilterra ore 16 (Canale 5), Russia-Croazia ore 20 (Canale 5)