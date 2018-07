Mondiali LIVE: Russia 2018, tutte le notizie del 6 luglio

14:55 URUGUAY-FRANCIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

13:30 PER IL 56% DEI RUSSI LA NAZIONALE BATTERA' LA CROAZIA

Oltre il 50% dei russi (56%) è sicuro che la Nazionale batterà la Croazia ai quarti di finale. Lo riporta un sondaggio dell'istituto demoscopico statale Vstsiom. Solo il 15% pensa invece che a spuntarla saranno i croati. Il 14% degli intervistati crede che la Russia vincerà la Coppa del Mondo. Lo riporta Interfax.

12:55 PUTIN: "SFATATI TANTI STEREOTIPI"

Il presidente russo Vladimir Putin - in un incontro con le stelle del calcio - ha notato che i tifosi stranieri sono riusciti a dissipare numerosi miti sulla Russia attraverso i social media. "Questi cosiddetti blogger - persone che scrivono sui social media - hanno contribuito a demolire numerosi stereotipi sulla Russia", ha sottolineato il presidente. Putin ha notato l'atteggiamento caloroso dei russi nei confronti degli appassionati di calcio stranieri. "I fan di diversi paesi si comportano in modo diverso, ma i nostri tifosi di calcio percepiscono coloro che sono venuti a tifare per le loro squadre come amici della famiglia universale del calcio e quindi cercano di fare tutto il possibile per far sentire i nostri ospiti a casa in Russia". Putin si è detto sicuro che la maggior parte degli stranieri porterà con sé ricordi piacevoli dalla Russia. Il presidente ha osservato che le decine di migliaia di tifosi venuti in Russia hanno creato un'atmosfera speciale, di festa. Lo riporta l'Ansa.

12:20 LLORIS: "URUGUAY GRANDE SFIDA"

Hugo Lloris anticipa Francia-Uruguay: "Sarà una grande sfida, la nostra testa è ben focalizzata sull’obiettivo. Sono temibili, dovremo stare molto attenti su ogni pallone. Bisognerà essere pronti fisicamente e mentalmente. Se Cavani non dovesse giocare sarebbe sicuramente un vantaggio per noi. Ma c’è anche Suarez in attacco e non possiamo concentrarci sui singoli senza considerare tutta la squadra".

12:05 IBRA CREDE NELLA SVEZIA

Il primo tifoso della Svezia, Zlatan Ibrahimovic, è convinto che possa puntare alla vittoria nel Mondiale in Russia. Lo ha detto dopo l'ultimo allenamento in California con i Los Angeles Galaxy, spiegando che a questo punto del torneo vanno avanti, e magari arrivano fino in fondo, le squadre che "sanno gestire al meglio le loro emozioni". "Io davvero penso che la Svezia possa diventare campione del mondo, come ho detto prima dell'inizio del torneo - ha detto l'attaccante -. Ha battuto il Messico, che era forte, e poi la Svizzera. Nessuno ha visto la nazionale così bene". "E poi - ha continuato Ibra - c'è tutto un Paese che la sostiene. Gli svedesi di tutto sono orgogliosi della squadra nazionale e continueranno ad esserlo, non importa quanto lontani siano". Domani la Svezia, che con Ibrahimovic in campo non aveva mai raggiunto i quarti in un Mondiale, affronterà l'Inghilterra per un posto in semifinale.

11:00 COLOMBIA, PROTESTA ALLA FIFA

I tifosi della Colombia non hanno ancora mandato giù la direzione arbitrale negli ottavi contro l'Inghilterra: all'arbitro americano Geiger vengono contestati l'assegnazione del rigore a Kane e una segnalazione errata su Bacca lanciata a rete. Ecco perché è stata lanciata una petizione che verrà inviata alla Fifa: raccolte già 270.000 fime.

10:30 INGHILTERRA, VARDY A RISCHIO

L'attaccante dell'Inghilterra Jamie Vardy ha potuto partecipare solo in parte all'allenamento odierno nel ritiro di San Pietroburgo e difficilmente sarà disponibile per la sfida dei quarti di finale domani contro la Svezia. Il bomber del Leicester si è infortunato durante la partita degli ottavi vinta ai rigori sulla Colombia, dove era entrato alla fine dei tempi regolamentari. Per lui, un problema all'inguine che non sembra ancora risolto. Stamani, dopo il riscaldamento con i compagni, ha rinunciato al resto dell'allenamento.

09:30 BRASILE, DANILO CRAC

Il Brasile perde Danilo, infortunatosi ieri in allenamento. La federcalcio brasiliana ha reso noto che il giocatore del Manchester City ha subito una lesione ad un legamento nella caviglia sinistra e i test hanno confermato che non sarĂ in grado di recuperare in tempo per giocare di nuovo durante il torneo, ma rimarrĂ comunque nel gruppo cominciando le terapie di recupero.

09:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

Quarti di finale: Uruguay-Francia ore 16 (Canale 5), Brasile-Belgio ore 20 (Canale 5)