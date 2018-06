Mondiali LIVE: Russia 2018, terremoto in Messico

18:20 Terremoto in Messico

Il gol di Lozano, valido per il temporaneo 1-0 alla Germania, ha causato un miniterremoto a Città del Messico. Secondo l'istituto messicano che monitora i frequenti fenomeni sismici nel paese, è stato causato da cause artificiali dovute ai troppi salti dei cittadini che hanno esultato dopo la rete. Due sensori lo hanno avvertito alle 11.32 locali, cioè poco dopo l'attimo del gol realizzato da Lozano.



El #sismo detectado en la Ciudad de México se originó de manera artificial. Posiblemente por saltos masivos durante el Gol de la selección de #México en el mundial. Por lo menos dos sensores dentro de la Ciudad lo detectaron a las 11:32. pic.twitter.com/mACKesab3b — SIMMSA (@SIMMSAmex) 17 giugno 2018

Poteva essere il giorno dell'Italia, invece in campo ci sarà la Svezia. Allo Stadium di Niznij Novgorod, dove da agosto giocherà il risorto Volga, la Svezia esordisce domani a Russia 2018 affrontando i misteriosi coreani del sud, che per confondere le idee alle spie svedesi in ogni amichevole giocata quest'anno hanno sempre cambiato numeri di maglia. "Per mischiare le carte - ha spiegato il ct dei 'guerrieri del Taeguk' -. Sapevo che veniva sempre una loro spia e allora ho pensato di confonderlo ancor di più, visto che già in partenza gli europei fanno fatica a distinguere noi asiatici". In realtà il suo collega svedese Janne Andersson non sembra particolarmente preoccupato. Piuttosto continuano a infastidirlo le domande su Zlatan Ibrahimovic, presente in Russia come testimonial di uno sponsor: ma si è fatto vivo per incoraggiare gli ex compagni di nazionale, con i quali peraltro avrebbe voluto tornare a giocare proprio in questi giorni? "Mi chiedete sempre di lui...Sono ct della nazionale da due anni - ha risposto Andersson - e da allora sia Zlatan che altri giocatori hanno deciso di lasciarla. Ho rispettato la sua decisione, ma da quei giorni per noi si sono perse le sue tracce. Mai avuto colloqui o contatti. Non ci sono rapporti e nemmeno ci saranno, e il gruppo che con cui lavoro è quello che si trova qui". Ma Ibra a questa Svezia che nelle ultime due amichevoli ha ottenuto altrettanti 0-0 non sarebbe servito? Ci sono vari modi per far gol - ha spiegato il ct svedese -, e tutto dipende da come si gioca. In questi ultimi giorni abbiamo curato molto gli schemi offensivi, ora non ci rimane che sperare di andare a segno domani, coreani permettendo".

Vermaelen e Kompany non ce la fanno. Nel Belgio che domani affronta Panama non ci saranno due difensori sul quale il ct Roberto Martinez fa molto affidamento, al punto da averli chiamati per Russia 2018 anche se non sono in perfette condizioni fisiche. "Per domani non sono pronti - ha detto Martinez - ma conto su di loro per le prossime partite -. La situazione di Vermaelen sta evolvendo positivamente e contro di averlo a disposizione fin dalla prossima partita (con la Tunisia sabato 23 ndr). Quanto a Kompany, per prendere una decisione aspetteremo sempre l'ultimo momento. Io spero di riaverlo per l'ultima partita del girone, contro l'Inghilterra".

L'attesa si è fatta spasmodica. Domani è il giorno dell'esordio assoluto di Panama, finora mai presente ai Mondiali, e per incoraggiare i 'Canaleros', che a Sochi affronteranno il Belgio, è arrivato in Russia il presidente Juan Carlos Varela. Il capo di Stato si è intrattenuto con il ct Hernan 'Bolillo' Gomez e con i giocatori, che oggi hanno ricevuto anche doni dalle rispettive famiglie perché il 17 giugno a Panama è la festa del papà. Altra visita per i nazionali di Panama è stata quella della leggenda del baseball, lo sport più popolare insieme alla boxe nel paese centroamericano, Mariano Rivera che ha giocato nei NY Yankess dal 1995 al 2013, vincendo cinque volte le World Series. Rivera ha parlato con i calciatori facendo un po' loro "da motivatore", secondo quanto ha detto lui stesso.

16:45 VIVIANO ESTASIATO DA MILINKOVIC-SAVIC

Vladimir Petkovic carica la Svizzera, attesa questa sera dalla difficile sfida contro il Brasile. "L'obiettivo, per quanto difficile, è arrivare primi nel girone. Anche perché agli ottavi rischiamo di incontrare la Germania e preferirei evitare. Sappiamo che non sarà facile battere la Selecao ma la mia squadra è forte di testa" spiega il ct degli elvetici alla Gazzetta dello Sport.

11:30 MARADONA, SCUSE PER IL SIGARO

10:45 MOURINHO: "AVREI PARATO COME CABALLERO..."

Josè Mourinho non va per il sottile nei confronti di Caballero, tutt'altro che impeccabile contro l'Islanda. "Io o Caballero in porta sarebbe stata la stessa identica cosa perché avrei parato esattamente come lui" la stoccata rivolta dall'allenatore del Manchester United all'estremo difensore dell'Argentina.

09:50 FEDERER INCORAGGIA LA SVIZZERA

La Svizzera è chiamata a una grande impresa contro il Brasile ma può contare su un tifoso speciale, Roger Federer. "La squadra vive in un clima di armonia. Non voglio aumentare la pressione, ma mi sento che qualcosa di buono sta per accadere: poco importa se si passa per un pareggio o una vittoria all'ultimo minuto, ma l'importante è piazzare il colpo vincente" dichiara il tennista che oggi giocherà la finale del Torneo di Stoccarda contro Raonic.

09:30 MAROCCO, AMRABAT SALTA IL PORTOGALLO

Nordin Amrabat salterà la sfida contro il Portogallo in programma mercoledì prossimo. Il centrocampista del Marocco è stato costretto a uscire per un colpo alla testa nel corso della sfida contro l'Iran e ha riportato una commozione cerebrale: per lui una settimana di riposo.

08:45 CRESPO: "MESSI NON E' MARADONA"

In un'intervista alla Gazzetta dello Sport Hernan Crespo dice la sua sul flop di Messi coN l'Islanda. "Leo non è mica Maradona, da solo non vince un Mondiale. Questo devono capirlo prima tutti gli argentini e poi i suoi compagni di squadra. Lui è un fenomeno se viene messo nelle condizioni giuste, come al Barcellona. Altrimenti pure lui fa fatica. Chi lo ha aiutato ieri? Di Maria non ha saltato una volta l'avversario, i centrocampisti non lo hanno supportato" sottolinea l'ex attaccante dell'Albiceleste.

08:20 RONALDO CARICA IL BRASILE

