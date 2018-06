Mondiali, la Germania, pensava di arrivare in finale: hotel prenotato fino al 17 luglio...

La prossima volta forse la Germania farà più attenzione alla scaramanzia. La Nazionale non si aspettava di venire eliminata al primo turno del Mondiale in Russia ma al contrario di arrivare fino in fondo tanto da prenotare l'hotel, il Recreation Complex di Vatutinki, fino al 17 luglio e soprattutto senza concordare una possibile uscita anticipata come confermato dallo staff della struttura.



Così la Federazione sarà costretta a pagare l'albergo per altre tre settimane anche se i giocatori ormai hanno fatto le valigie per tornare in patria dopo la cocente delusione contro la Corea del Sud. Fra quattro anni probabilmente questo episodio servirà da lezione per mettere da parte l'eccessiva sicurezza nei propri mezzi. In una sola parola: la superbia.