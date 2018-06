Mondiali, Inghilterra-Belgio 0-1: decisivo Januzaj, Martinez primo

Inghilterra-Belgio 0-1

Alla fine il fair play non è servito per stabilire la vincente del girone. Il Belgio batte 1-0 l'Inghilterra al Kaliningrad Stadium e chiude il proprio gruppo a punteggio pieno, agli ottavi la nazionale di Martinez affronterà il Giappone, ma sarà nella parte più difficile del tabellone. Decisivo il bellissimo gol di Januzaj ad inizio ripresa, che condanna gli inglesi a una sconfitta che Southgate è sembrato accettare con filosofia (Kane e Lingard in panchina per 90 minuti).

Lo spareggio per il primo posto del Gruppo G è più che altro uno spareggio per il secondo posto, che garantirebbe un tabellone più morbido, e allora ecco che i due ct applicano un turnover massiccio cambiando 17 dei 22 protagonisti in campo: panchina sia per Kane sia per Lukaku, in corsa per il titolo di capocannoniere, a guidare l'attacco dei Tre Leoni c'è Vardy, in avanti nel Belgio agisce Batshuayi.

L'Inghilterra parte forte e crea il primo pericolo dopo 2 minuti con Vardy, la risposta belga è un gran tiro da fuori di Tielemans che per poco non sorprende Pickford. In avvio la partita è vivace, le riserve vogliono mettersi in mostra e il ritmo è gradevole, Pickford rischia la papera ma viene salvato da Cahill, Fellaini ci prova da azione da corner, ma col passare dei minuti il ritmo cala (anche per la poca abitudine a giocare insieme dei calciatori in campo) e dagli spalti piove anche qualche fischio. Le emozioni più grandi del primo tempo arrivano allora dai cartellini gialli, che potrebbero essere decisivi: 2-0 per il Belgio (Tielemans e Dendoncker), che così è sotto di tre punti. Si va all'intervallo sullo 0-0.

La ripresa comincia con Maguire al posto di Stones infortunato e con Rashford che prova ad accendersi con un paio di giocate di qualità, ma il suo destro finisce largo sul fondo. Finisce invece sotto l'incrocio il bellissimo sinistro a giro di Januzaj, che controlla dentro l'area inglese e fulmina Pickford sbloccando la partita e mandando i suoi momentaneamente al primo posto. Anche dopo il gol la partita non si accende e resta equilibrata, Rashford ha la grande occasione per riportare tutto in parità, ma spreca clamorosamente a tu per tu con Courtois (65'). Il risultato sembra comunque andare bene a Southgate, che lascia in panchina per tutta la gara Kane e Lingard e getta invece nella mischia il rientrante Welbeck, che appena entrato sfiora il pari su azione da corner (82'). Nel finale un paio di fiammate del subentrato Mertens potrebbero arrotondare il vantaggio del Belgio, ma finisce 1-0 ed è un risultato che va bene ad entrambe. Agli ottavi l'Inghilterra sfiderà la Colombia.

Panama-Tunisia 1-2

Nella sfida tra fanalini di coda del Gruppo G la spunta la Tunisia, che vince in rimonta 2-1 contro Panama e chiude il girone al terzo posto. Vantaggio dei centroamericani alla mezz'ora del primo tempo grazie all'autorete di Meriah, nella ripresa gli africani ribaltano il match grazie alle reti di Ben Youssef e Khazri.

Entrambe a zero punti e già eliminate, Panama e Tunisia si affrontano alla ricerca di un successo che potrebbe essere storico e la naturale conseguenza è una partita vivace e divertente, anche se ricca di errori tecnici. Nella prima frazione meglio Panama, che dopo aver creato un paio di pericoli alla difesa africana, passa alla mezz'ora grazie al destro da fuori area di Rodriguez deviato in modo decisivo da Meriah per la gioia incontenibile dei tifosi in maglia rossa presenti in tribuna. All'intervallo panama sogna la prima storica vittoria in una fase finale di un Mondiale, ma nella ripresa entra in campo una Tunisia trasformata.

La nazionale del ct Maâloul, che ha partecipato alla rifinitura dei suoi in qualità di portiere, appare trasformata ad inizio ripresa e schiaccia i centroamericani nella loro metà campo. Ben Youssef conclude segnando a porta vuota una bellissima azione corale e firma il pari, due minuti dopo l'attaccante del Metz ha anche la chance per la doppietta, ma calcia sul portiere da ottima posizione. La partita è molto divertente, le squadre si affrontano a viso aperto e creano diverse occasioni da rete: la più clamorosa della ripresa per Panama la spreca Torres, che clacia sul volto del portiere in uscita, la più clamorosa della ripresa per la Tunisia la trasforma invece Khazri, che ribalta la gara con un tocco ravvicinato e mette la firma su un successo storico. Panama chiude a zero punti, ma l'entusiasmo dei suoi tifosi ci resterà negli occhi a lungo.