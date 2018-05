Mondiali, Germania favorita. E all'1,6%... vince l'Italia

Scorrendo la tabella preparata da Ubs sulle percentuali di vittoria al Mondiale di ogni singola Nazionale, al dodicesimo posto troviamo l'Italia: niente paura, nessun errore, solo "un omaggio", come viene definito nel dettagliatissimo studio preparato dalla banca svizzera. Hanno utilizzato gli strumenti econometrici normalmente impiegati per valutare le opportunità d’investimento per cercare di pronosticare quale squadra trionferà in Russia e in alcune simulazioni hanno inserito anche un "bug", la presenza degli azzurri al posto della Svezia, solo per capire come se la sarebbero cavata. Ebbene, seppure ci fossimo qualificati, avremmo avuto appena l'1,6% di possibilità di arrivare in fondo. Ma a quanto pare avremmo superato il primo turno, cosa che nella realtà non ci riesce dal magico 2006.



In base alle simulazioni effettuate, in ogni caso, la nazionale che ha le più alte probabilità di aggiudicarsi la coppa del mondo è la Germania campione in carica con il 24%. Sul podio virtuale ecco Brasile e Spagna (rispettivamente 19,8% e 16,1%), poi Inghilterra, Francia, Belgio e soltanto al settimo e all'ottavo posto l'Argentina di Messi e il Portogallo di Cristiano Ronaldo, i due giocatori più attesi della manifestazione. La Russia, nazione ospitante, si trova nel gruppo iniziale più facile e dovrebbe quindi passare agli ottavi di finale anche (o forse solo) perché gioca in casa, poi si fermerà contro la Spagna o il Portogallo.



Come si è arrivati a questi risultati? Attraverso l'Elo Rating, che è un parametro mutuato dagli scacchi: si misura la forza relativa di una squadra attraverso i risultati del passato e le grandi sfide valgono più delle vittorie contro avversari più deboli. Poi si è tenuto conto delle qualificazioni e infine della storia del Mondiale, in particolare delle ultime 5 edizioni.