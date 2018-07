Mondiali, Francia-Belgio: "Matuidi 'provoca' Mertens"

Minuto 85 di Francia-Belgio, semifinale dei Mondiali: la palla esce fuori e Matuidi resta a terra per un colpo precedentemente subito da Eden Hazard. Dries Mertens, che conosce l'avversario per averlo affrontato in tante battaglie tra Juventus e Napoli, gli si avvicina per aiutarlo a rialzarsi. Le immagini tv in quel momento mostrano un replay e quando si torna alla diretta, si nota un certo fastidio di Matuidi, che viene allontanato da Pogba, mentre Mertens scuote il capo. Poco dopo Matuidi va fuori dal campo e nel provare a dissetarsi dà un'occhiata a Mertens che gli passava di fianco: uno schizzo d'acqua termina sull'orecchio del belga, che non si volta, né protesta.



Well cheeky from Matuidi he knew exactly what he’s doing with the water bottle pic.twitter.com/2bAMw8uc6c — CorrigantheJock (@CorrigantheJock) 10 luglio 2018