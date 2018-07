Mondiali, Francia batte Croazia 1275 a 427

Ancora poche ore, poi sarà Francia contro Croazia. La partita delle partite, la finale del Mondiale. Eppure se guardassimo ai valori delle due rose sul mercato a Mosca non si dovrebbe neanche giocare. Troppo ampio il divario tra le due contendenti, con gli uomini di Deschamps che - euro più euro meno - costerebbero il triplo di quelli di Dalic. 1275 milioni contro 427. E il merito non è solo delle stelle Mbappé e Griezmann.



Basti pensare che Dembelé dagli ottavi ha giocato appena due minuti e che con i 145 milioni che un anno fa il Barcellona ha pagato per averlo ci si potrebbe comprare quasi tutto il meglio della Croazia. 50 milioni a testa per Modric e Rakitic, 55 per l'interista Perisic. I valori non cambiano se analizziamo solo l'elenco dei titolari. Per l'undici francese che ha eliminato il Belgio in semifinale dovreste avere nel portafoglio oltre 700 milioni, ve ne basterebbero 300 invece per portarvi a casa i gladiatori croati.



Attenzione però, perché certe cose non hanno prezzo. Un gol come quello segnato da Mandzukic all'Inghilterra, al terzo supplementare in tre partite vi costerebbe appena venti milioni. Questo l'attuale valore dello juventino sul mercato, ma andatelo a spiegare al popolo croato o anche solo al suo allenatore Allegri. Per il pararigori Subasic invece ve ne basterebbero giusto un paio. Insomma, se fosse solo una questione di prezzi non ci sarebbe storia, ma per fortuna non è così. E allora anche la piccola Croazia può sognare il Jackpot mondiale.