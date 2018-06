Mondiali, Egitto-Uruguay 0-0, Suarez spreca, palo Cavani, Salah in panchina

Doveva essere la partita dei grandi attaccanti ed è finita 0-0: Egitto-Uruguay si chiude con un pareggio che fa felice soprattutto la Russia, almeno per il momento, visto che i padroni di casa, forti del 5-0 all'Arabia Saudita, sono primi da soli nel girone e con un altro successo nel prossimo turno sarebbero già aritmeticamente qualificati agli ottavi. A tradire sono Suarez e in un certo senso Cuper: il Pistolero spreca tre occasioni clamorose, il c.t. dei nordafricani lascia Salah in panchina per tutta la gara dopo aver preannunciato che, in assenza di problemi, avrebbe giocato titolare. Cavani, invece, è tradito dalla cattiva sorte: nel finale una prodezza di El Shenawy



Difficile dire se l'ex allenatore dell'Inter abbia fatto pretattica, di sicuro desta più sospetti il medico dell'Egitto, che si era detto preoccupato per le condizioni fisiche dei suoi giocatori a causa del Ramadan: al contrario, i compagni di Salah hanno corso dall'inizio alla fine mettendo in mostra anche un'ottima organizzazione. Il resto l'ha fatto El Shenawy, il portiere che ha tolto spazio al 45enne El Hadary: oltre a fermare due volte Suarez, ha compiuto un'autentica prodezza su Cavani nei minuti finali.



Suarez aveva chiuso la stagione col Barça segnando 6 gol nelle ultime 5 partite