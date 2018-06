Mondiali, Danimarca-Australia 1-1: Jedinak risponde a Eriksen

Tutto ancora apertissimo nel Gruppo C dopo la seconda giornata. Danimarca e Australia pareggiano 1-1 alla Cosmos Arena di Samara e ora aspettano Francia-Perù (ore 17:00 su Italia 1) sperando in un pareggio che terrebbe ancora in corsa tutte le squadre. Danimarca in vantaggio al 6' del primo tempo grazie al bellissimo gol di sinistro di Eriksen, il pareggio dei Socceros arriva nel momento migliore dei biancorossi e grazie al Var, che richiama l'arbitro Lahoz e gli fa assegnare il penalty (fallo di mano di Poulsen) che Jedinak trasforma spiazzando Schmeichel.

Danimarca-Australia 1-1 (cronaca, tabellino e classifica)

Seconda giornata già decisiva per l'Australia costretta a vincere per non dire addio al Mondiale, ma a partire forte è la Danimarca, che prova subito a far valere i centimetri e l'abilità nel gioco areo dei suoi mettendo due palloni pericolosi in area Socceros. La risposta australiana porta la firma di Leckie, colpo di testa alto, ma al 6' i danesi passano con l'uomo più atteso, Eriksen, che sfrutta il geniale assist d'esterno di Jorgensen e scaraventa un potente sinistro sotto la traversa siglando l'1-0. Subìto lo svantaggio l'Australia prova a reagire, ma la difesa danese regge benissimo ed è anzi Jorgensen ad andare vicinissimo al raddoppio con un colpo di testa ravvicinato (23'). La Danimarca ha in mano le redini del gioco e controlla il ritmo legittimando il vantaggio, ma su un pallone buttato in area dai Canguri Poulsen interviene goffamente con il braccio alto e provoca il rigore che inizialmente l'arbitro Lahoz non vede, ma poi assegna grazia all'intervento del Var (come nella gara inaugurale con la Francia, altro 'rigore tecnologico' per l'Australia). Jedinak trasforma spiazzando Schmeichel e restituisce coraggio ai suoi, che doop il pareggio diventano più aggressivi. Il finale della prima frazione è aperto quanto equilibrato, si va negli spogliatoi sull'1-1.

Si riparte senza cambi e con la Danimarca che fa la partita aspettando gli avversari e rendendosi pericolosa coi lanci lunghi e le sponde di Jorgensen, su una di questa Sisto arriva al tiro da ottima posizione ma mette sul fondo (50'). Rispetto alla prima frazione le squadre sono molto più lunghe e la partita è più aperta, Leckie sfonda due volte sulla destra ma sui suoi cross non arriva nessuno e la difesa danese si salva. Il ct Hareide si rende conto che la sua squadra si sta schiacciando e inserisce Cornelius per uno stremato Jorgensen (69'), ma due minuti dopo Moody mette i brividi a Schmeichel con una gran botta da fuori e poi Rogic lo impegna con un sinistro a giro. A 15' dalla fine sussulto danese con Sisto, che ci prova con un sinistro a giro, ma gradualmente il ritmo si abbassa e la partita si addormenta un po'. Nel finale l'Australia ci prova timidamente, Leckie ha una buona occasione in girata, ma il risultato non cambia più e per i verdetti bisognerà apsettare l'ultimo turno.