Mondiali, chi vince? Pensate a dove lavora Guardiola...

Chi vincerà il Mondiale? Di sicuro un europea, ma questo è scontato già da un giorno: le quattro semifinaliste sono Francia, Belgio, Inghilterra e Croazia, tra queste forse soltanto i transalpini, finalisti all'ultimo Europeo, rientravano inizialmente tra i possibili candidati. In 4 sommano due titoli mondiali, uno la Francia (nel 1998), uno l'Inghilterra (nel 1966), ma per avere un indizio in più su chi trionferà domenica prossima a Mosca dovete andare a scoprire la carriera di Pep Guardiola.



Nel 2010 il Mondiale lo vinse la Spagna con gol di Iniesta: lo allenava Guardiola, appunto, che lavorava in Spagna. Nel 2014 toccò alla Germania, che trionfò grazie alla rete di Götze all'Argentina. Dove giocava Götze? Al Bayern e lo allenava Guardiola, che dunque lavorava in Germania. Dove lavora adesso Pep? In Inghilterra. I tifosi dei Tre Leoni sognano: magari vinceranno 1-0 e segnerà Sterling...