Mondiali, Brasile-Messico 2-0: decisivo Neymar

Nel Mondiale delle sorprese e delle big che deludono, a non deludere mai è il Brasile. La nazionale di Tite supera 2-0 il Messico di autorità e conquista i quarti di finale, dove affronterà la vincente di Belgio-Giappone. Primo tempo difficile per la Selecao, che però viene fuori alla distanza e nella ripresa schiaccia i messicani legittimando la vittoria. Ad aprire le marcature è Neymar, che segna ad inizio ripresa e zittisce il pubblico, il gol che chiude il match arriva nel finale e porta la firma di Firmino. Di tutte le squadre ai quarti i verdeoro sembrano decimante quella più attrezzata, in difesa non concedono mai praticamente nulla e davanti il talento è smisurato: sono loro i favoriti.

Brasile-Messico 2-0 (cronaca e tabellino)

Tite resta fedele alle indiscrezioni della vigilia, Filipe Luis prende il posto di Marcelo e Gabriel Jesus è confermato davanti, Osorio invece sorprende affidandosi all'esperienza di Rafa Marquez. Sorprende il ct e sorprende anche il Messico, che si presenta in campo con un atteggiamento molto propositivo e nei primi minuti mette in difficoltà il Brasile con un pressing molto alto e molto aggressivo: Vela e Lozano sono spine nel fianco della difesa della Selecao, le loro ripartenze fanno tremare Alisson in un paio di occasioni, ma il portiere della Roma si salva. La reazione del Brasile è affidata a Neymar, il talento del Psg suona la carica con un tiro da fuori e poi una sua gran giocata a metà primo sembra svoltare la gara: Ochoa si oppone in uscita, ma il Brasile prende coraggio e guadagna campo iniziando a schiacciare gli avversari nella loro metà campo difensiva. Gabriel Jesus ha una buona chance ma la spreca, Coutinho manca l'appuntamento col pallone sul più bello e si va al riposo sul risultato di 0-0.

La ripresa inizia con Layun al posto di Rafa Marquez e col Brasile che riparte da dove aveva interrotto, dopo due minuti Coutinho costringe Ochoa alla parata più difficile della sua partita. Il Messico risponde con un sinistro da fuori di Gallardo che sfiora l'incrocio, ma subito dopo Willian sfonda in velocità nell'area avversaria e mette in mezzo per Neymar, che in spaccata insacca l'1-0 nella porta vuota (51') e poi esulta zittendo il pubblico. Trovato il vantaggio il Brasile si scioglie, Willian è scatenato e semina il panico nella retroguardia messicana, Neymar sfiora la doppietta (55'), Ochoa si oppone a Paulinho (58') e poi si supera deviando in coner il destro ancora di Willian (62'), poi ancora Neymar sfiora il palo dal limite dell'area (68'). Il Brasile domina ma non la chiude, la partita resta in equilibrio e il Messico ci prova spinto dai suoi tifosi, a dieci dal termine Tite richiama Paulinho e inserisce il più difensivo Fernandinho. Nel finale il ct verdeoro getta nella mischia anche Firmino (per Coutinho) e dopo soltanto due minuti l'attaccante del Liverpool chiude il match segnando nella porta sguarnita dopo una grande azione del solito Neymar. Il Messico esce a testa alta, per il Brasile ora Belgio o Giappone, ma Tite dovrà rinunciare a Casemiro (squalificato).