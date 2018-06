Mondiali, Belgio-Tunisia 5-2: Lukaku raggiunge CR7

Missione compiuta, gioco brillante, talento da vendere. Se non fosse per gli avversari affrontati finora, di livello non eccelso, il Belgio sarebbe già la favorita numero uno di Russia 2018. Dopo il 3-0 a Panama Mertens e compagni travolgono anche la Tunisia 5-2 e staccano il pass per gli ottavi di finale con una giornata d'anticipo (si giocheranno il primo posto nello scontro diretto con l'Inghilterra) mostrando giocate di grande qualità e un calcio molto offensivo (oltre a una difesa non esattamente granitica). Mattatori del match Hazard e Lukaku, autori di una doppietta a testa (sono già 4 i gol dell'attaccante dello United), nel finale il gol di Batshuayi. Per gli africani, che salutano la competizione, in rete Bronn e Khazri.

Belgio-Tunisia 5-2 (cronaca, tabellino e classifica)

La squadra di Martinez sa che deve vincere per centrare gli ottavi e parte subito fortissimo, Meunier ci prova da fuori dopo 2' e al 5' Hazard si conquista un calcio di rigore (confermato dal Var) che lo stesso attaccante del Chelsea trasforma spiazzando il portiere tunisino. In avvio il Belgio è un fiume in piena, Hazard sfiora la doppietta, poi Mertens ruba palla e manda in porta Lukaku, che col sinistro fa 2-0 in diagonale (15') e sembra chiudere il match. Sembra, perché alla prima sortita offensiva la Tunisia accorcia le distanze col colpo di testa di Bronn (17'), che pochi minuti dopo è costretto a uscire per un problema fisico (fuori per infortunio anche Ben Youssef). Il gol infonde coraggio agli africani, che giocano a viso aperto e si rendono pericolosi sfruttando la concentrazione rivedibile della retroguardia belga, ma allo stesso tempo si scoprono e lasciano spazio ai talentuosi avanti in maglia gialla. Carrasco va vicino al tris con un sinistro al volo, Courtois regala un brivido alla sua retroguardia su una conclusione da fuori, poi nel finale della prima frazione l'ennesimo errore in disimpegno dei tunisini spalanca la via della doppietta a Lukaku, che ben servito da De Bruyne segna in scavetto col destro e raggiunge Cristiano Ronaldo in cima alla classifica marcatori. Si va al riposo sul 3-1 Belgio.

La ripresa inizia senza ulteriori cambi e con la Tunisia riversata in avanti alla ricerca del gol che riaprirebbe i giochi, gli africani ci provano ma si scoprono e alla prima palla in verticale Hazard controlla da campione, salta il portiere in uscita e deposita il pallone del poker nella porta rimasta vuota mandando, stavolta sì, i titoli di coda sulla partita. Il Belgio sa che la differenza reti potrà essere fondamentale per stabilire primo e secondo posto e una volta trovata la quarta rete abbassa visibilmente il ritmo, amministrando il pallone senza comunque rinunciare a pungere se ne ha l'occasione: Martinez richiama in panchina Lukaku e regala l'esordio mondiale a Fellaini, con Mertens che va a ricoprire il ruolo di falso nove (60'). I giocatori belga palleggiano a centrocampo gestendo il ritmo, ma man mano che entrano giocatori freschi, Batshuayi su tutti, ogni tanto accelerano e attentano alla goleada: Carrasco sfiora l'eurogol con un destro a giro (65'), poi Batshuayi inizia la sua peronale guerra con la porta tunisina. Nel giro di 5' l'attaccante del Chelsea si vede respingere un tiro sulla linea di porta, colpisce la traversa a botta sicura da tre metri e poi costringe il portiere africano a compiere un miracolo (80'). Alla fine il quinto gol arriva e Batshuayi può finalmente esultare, poi nel recupero arriva anche la rete di Khazri, ma comunque nulla toglie alla partita praticamente perfetta giocata dalla squadra di Martinez, che festeggia gli ottavi e aspetta di misurarsi con avversari più probanti.