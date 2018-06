Mondiali, beffa per Messi: a Kazan in hotel con vista sul murales di... Ronaldo

Nemmeno il tempo di esultare per il passaggio agli ottavi di finale e il primo gol al Mondiale in Russia che Leo Messi viene beffato fuori dal rettangolo verde. La nazionale argentina infatti alloggerà a Kazan (sabato la sfida alla Francia) in un hotel, il Ramada, con vista su un grande murales dedicato a Cristiano Ronaldo, che fa l'occhiolino.



La Pulce avrà dunque davanti a sé l'immagine dell'eterno rivale, il giocatore con cui è in perenne competizione, nei club e in Nazionale: forse questo nuovo e inaspettato confronto stimolerà Messi, chiamato a trascinare l'Albiceleste di Sampaoli.