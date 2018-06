Mondiali 2018, Uruguay-Russia 3-0: sudamericani primi

L'Uruguay chiude al primo posto del girone A: battuta la Russia 3-0 con facilità disarmante, i sudamericani - che non avevano mai fatto tre su tre ai Mondiali - troveranno la seconda squadra del girone B (Spagna o Portogallo) mentre i padroni di casa - che alla prima vera partita dimostrano che gli entusiasmi dopo Arabia Saudita ed Egitto erano forse esagerati - agli ottavi affronteranno la capolista del secondo gruppo.



La squadra di Tabarez domina in lungo in largo, ancora prima di rimanere in superiorità numerica, e come suo solito capitalizza al meglio le azioni da calcio piazzao: al decimo minuto è già in vantaggio con la punizione di Suarez, seconda rete a Russia 2018, che trova impreparato Akinfeev. Il raddoppio è merito del genoano Laxalt, aiutato dalla decisiva devazione di Cheryshev, mentre la partita si chiude virtualmente al 36' quando Smolinkov viene espulso dopo aver accumulato due ammonizioni in nove minuti. Nella ripresa controllo sudamericano, manca un rigore non fischiato a Cavani per fallo di Ignashevich, il Matador comunque sigla la sua 45.ma rete stagionale proprio al 90'.



Nell'altra partita, Arabia Saudita ed Egitto pareggiano 1-1 evitando così di chiudere a zero punti i Mondiali. Un tocco delizioso di Salah consente agli egiziani di aprire le marcature, per il giocatore del Liverpool è la 50.ma rete stagionale: incredibile, invece, l'errore sul possibile raddoppio pochi minuti dopo. Al 40' grande occasione per gli arabi che però sbattono sul portiere dei record: El Hadary ipnotizza il rigore di Al Muwallad ma non può fare nulla su quello successivo di Al Faraj (18° penalty concesso in questa edizione, pareggiate le edizioni 1990, 1998 e 2002)-