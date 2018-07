Mondiali 2018, Uruguay-Francia 0-2: Deschamps in semifinale

La Francia vola in semifinale dopo 12 anni (l'ultima volta nei Mondiali in Germania nel 2006). I Blues rompono il tabù Uruguay (non era rrivata nessuna vittoria nei 3 precedenti nella competizione iridata) e ora possono cominciare a sognare di riportare in patria quella Coppa che manca da 20 anni. Per la squadra di Deschamps un 'successo da grande' con un solo vero rischio corso in 90' e molta concretezza: ad avvantaggiarla il grave errore di Muslera sul gol di Griezmann e l'assenza dell'infortunato Cavani. Alla vigilia si era detto che Tabarez, senza il Matador, perdeva molto del suo potenziale: il campo lo ha confermato nonostante il divario tra le due compagini non sia stato così ampio.



LA PARTITA

La grande attesa per il match viene ripagata nei primi minuti: i ritmi sono infernali e le due squadre adottano un pressing asfissiante. La prima chance capita sui piedi di Stuani (schierato titolare al posto del malconcio Cavani) che non inquadra di destro lo specchio della porta mentre sul lato opposto Mbappé spreca di testa in area di rigore.



I transalpini progressivamente prendono campo ma, a dfferenza di quanto era avvenuto contro l'Argentina, non trovano spazi perché la manovra è poco fluida e l'Uruguay si difende in maniera ultracompatta (a volte con 10 uomini dietro la linea della palla) bloccando preventivamente ogni ripartenza rivale. In una gara così bloccata diventano decisivi i calci piazzati: al 40' Varane beffa Stuani e batte con un colpo di testa Muslera su punizione di Griezmann. La squadra di Tabarez avrebbe la possibilità di pareggiare quasi subito sugli sviluppi di un'altra punizione ma un super Lloris sbarra la strada a Caceres prima che Godin conluda alle stelle da due passi.



Nella ripresa i sudamericani cercano di aumentare i giri del motore anche se i Bleus controllano agevolmente e al 61' ringraziano Muslera, autore di una papera clamorosa sul tiro senza troppo pretese di Griezmann da fuori (un simile errore lo aveva commesso Karius su Bale nell'ultima finale di Champions League). In doppio svantaggio la formazione di Tabarez si getta in avanti ma non ha la forza per fare male alla Francia, ancora minacciosa con Tolisso. Finisce 2-0.